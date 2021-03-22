Киевский лофт поражает: как приспособить стиль в реальной квартиры

Фото: instagram.com

Квартира стиля лофт выглядит элитно и дорого. Таков жилье в бывшей административном здании в Киевской области. Это микс ресторана, бара, выставочного зала, диджей-плейсу и места для отдыха. Нержавеющая сталь, массив натурального дерева и натуральный камень - три главные материалы пространства.

Об этом дизайнеры студии loft buro написали в Инстаграм.

Над проектом работали 2 года. Реконструировали фасады и внутренние помещения, прокладывали коммуникации, делали террасу и ее озеленение. Жилье наполнили антиквариатом и артобъекты. Стены гостиной декорированы черной керамикой ручной работы.

Фишкой квартиры является гостиная с высоким потолком и печь-камином. Она облицована изумрудными изразцами под старину.

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Для лофта характерен сдержанный декор и конструктивные элементы: балки, железные колонны, вентиляционные трубы. Интерьер выдержали в монохромной гамме, а яркими акцентами есть диван, красные тумба и трехметровая картина с Папой Римским.

Панели ванной комнаты выполнены из столетнего дуба. Умывальники обеих ванных привезли с Бали. Один из них вырублен из цельного куска мрамора, второй - с окаменевшего дерева.

При создании интерьера, следует обязательно учитывать все нюансы. Начиная от выбора стилевого решения, заканчивая цветовой палитрой. Обратить именно на цвет интерьера, от которого и зависит психологическое здоровье. С помощью игры оттенков можно скорректировать форму комнаты.