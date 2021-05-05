Канадская роскошь: шикарный дом спрятали в лесу

Фото: archdaily.com

В канадском городе Монреаль закончили обустройство резиденции посреди леса. С ее другой открывается пейзаж на берег реки.

Его площадь 580 м².

Дом одноэтажный и имеет деревянную обшивку фасада, поэтому мало заметен между соснами. Там есть внутренний дворик со стеклянными стенами и бассейном. В нем комфортно отдыхать зимой и летом. Через эти панорамные окна попадает много солнца и тепла в комнату.

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Жилье дополняет гараж, который почти незаметен для чужих глаз. Его размещение позволяет минимизировать габариты здания. Для удобства от него ведет подъездная дорога, не портит природный ландшафт.

Палитра материалов, подобранная к цвету коры натуральных деревьев, позволяет интегрировать новую конструкцию в тон в тон в ее окружение. Некоторые участки крыши покрыты белой зернистой мембраной, а другие вертикальным озеленением.

Натуральность всегда в моде. Дизайн столичной квартиры в естественных и натуральных оттенках создает уютную и спокойную атмосферу. Жилье площадью 100 м2 оформили в трех цветах: сером, бежевом и молочном. В этом проект является основной и гостевая спальня. В ней каждый гость будет чувствовать себя как дома - расслабляющие оттенки, "лестница" на стене с подсветкой и мягкое подоконник.