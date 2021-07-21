 
Ексклюзивы
1/5
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 414
Херсонские, азербайджанские: в Украине начался сезон грунтовых арбузов
Херсонские, азербайджанские: в Украине начался сезон грунтовых арбузов
Просмотров: 63
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 288
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 414
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 981
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 207
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 414
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1197
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 900
Наш символический капитал бесконечно перетягивали за северные границы – Наталья Кривда
Наш символический капитал бесконечно перетягивали за северные границы – Наталья Кривда
Просмотров: 423
Фото
Все фото
8
14
14
14
12
Как добавить уюта съемной квартире без ремонта
Как добавить уюта съемной квартире без ремонта
Дизайнеры показали главные тренды обоев для гостиной
Дизайнеры показали главные тренды обоев для гостиной
Отремонтированный коттедж притягивает к себе взгляды со всей улицы
Отремонтированный коттедж притягивает к себе взгляды со всей улицы
Дизайнеры назвали пять старых трендов, которые сейчас на пике популярности
Дизайнеры назвали пять старых трендов, которые сейчас на пике популярности
Архитектура впечатляет: закончили волнистый дом с гофрированным фасадом
Архитектура впечатляет: закончили волнистый дом с гофрированным фасадом
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 288
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 981
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 630
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 396
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 531
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 июля 2021
Просмотров: 27
До мамонтів
Ніколи не був на Місяці. А оце думаю: якби побував, то що б із того вийшло? Мабуть, нічого такого, чого б уже не пережив на Землі. За останні тижні ...
четверг, 22 июля 2021 18:25

Какой матрас не годится для секса

  Комментировать
Какой матрас не годится для секса
Хороший секс бывает на пружинном матрасе. Фото: cosmo.ru

Для занятия сексом не подходят матрасы с наполнителем пена с эффектом памяти. Она принимает форму тела и мешает активным движениям. Поэтому такой вид надежный для сна, но не для сексуальных утех.

Об этом рассказала Gazeta.ua Валентина Дудник, специалист по сексуальному воспитанию.

"Для секса идеальные пружинные матрасы. Удобнее, когда независимые пружины, которые не держат форму и не превращаются в блин. Такие модели обеспечивают достаточную амплитуду движений", - пояснила специалист.

Наиболее подходящими являются модели средней жесткости с независимым пружинным блоком.

Жесткие вызывают неприятные ощущения при сжатии колен и локтей с поверхностью матраца. Вместе с тем, матрас форуме скрипеть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Постель советуют прополоскать в подкисленной воде

Первые месяцы после покупки, стоит переворачивать матрас раз в месяц, в последующие годы - один раз в сезон. Это продлевает жизнь изделия и сохраняет его первозданную форму.

Особенно об этом надо не забывать, когда купили с эффектом "зима-лето". Если летом оставаться на зимний стороне матраса, в жару тело будет париться и более потеть.

Женщины постоянно повторяют одну и ту ошибку в сексе, которая мешает получить оргазм. Они не ставят свое удовольствие на первое место и стесняются говорить со своими партнерами о мастурбации, говорит секс-эксперт из Австралии Надежда Бокоди.

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какой матрас не годится для секса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти актрисы

Погиб партизан, за голову которого обещали миллион франков

"Посол французской песни" празднует 75 лет

Фінансист открыл континент

Террорист расстрелял 77 людей

Самое читаемое
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 8 Просмотров: 21195
Суркис уничтожает карьеру Супряги
Суркис уничтожает карьеру Супряги
 Просмотров: 7857
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
 Просмотров: 5625
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
8
 Просмотров: 4572
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
 Просмотров: 4473
Дом
Как добавить уюта съемной квартире без ремонта
Как добавить уюта съемной квартире без ремонта
8
 Просмотров: 774
Выбрать и заказать искусственные цветы для декорирования онлайн
Выбрать и заказать искусственные цветы для декорирования онлайн Просмотров: 27
Дизайнеры показали главные тренды обоев для гостиной
Дизайнеры показали главные тренды обоев для гостиной
14
 Просмотров: 549
Отремонтированный коттедж притягивает к себе взгляды со всей улицы
Отремонтированный коттедж притягивает к себе взгляды со всей улицы
14
 Просмотров: 1620
Металлопластиковые окна и двери: как правильно ухаживать и использовать
Металлопластиковые окна и двери: как правильно ухаживать и использовать Просмотров: 18
Больше всего комментируют
8
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
2
Оценивать качество следствия по делу Шеремета можно будет после приговора суда - Монастырский
2
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
1
"С кузовов автомашин текла кровь". Судилище над Кенгирскими повстанцами
1
Пенсионерка с пилой: история радикальной борьбы с посиделками на лавочках получила продолжение
Голосов: 1017
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть