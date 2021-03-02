Как стильно застелить кровать: показали интересные идеи

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В интерьере спальни важна любая мелочь. Не стоит игнорировать дизайном штор, ковров или покрывала. И тем более кровати, которое является центральным предметом. Оно должно быть не только красивым само собой, но и стильно застеленный.

Даже дорогой вариант кровати будет выглядеть скучно, если не придать ему интересного декора.

Обратите внимание на примеры современных интерьеров, где кровать добавляют небольшое дорожку. Для этих целей можно использовать и плед.

Количество декоративных подушек может быть различной, однако она должна быть сопоставима с габаритами мебели вокруг. Чем разнообразнее будут их размеры, фактуры и цвета, тем интереснее будет выглядеть кровать.

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Лучше купить много различных чехлов для подушек, по стилю и текстуре. Так, когда вы поменяете постельное белье или покрывало, сможете заменить и декоративные подушки на соответствующие.

Для создания уюта выбирайте несколько предметов пушистой фактуры. Это может быть пушистый плед или вязаная подушка.

Часто квадратные комнаты трудно обустроить за нехватки узких пространств. Именно размер является главным недостатком таких помещений, однако недостатки всегда можно превратить в достоинства. Например, в маленьких квадратных спальнях создается атмосфера уюта. Для визуального увеличения пространства в комнате следует избегать больших и неуклюжих узоров на шторах и настенных покрытиях.