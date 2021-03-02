 
Ексклюзивы
1/5
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 1566
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 909
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 279
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1341
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1485
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 666
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1449
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 2160
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 495
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3825
Фото
Все фото
13
11
8
8
13
Как стильно застелить кровать: показали интересные идеи
Как стильно застелить кровать: показали интересные идеи
Ультрамодная кухня доступна каждому
Ультрамодная кухня доступна каждому
Вилла среди трущоб: как втиснуть комфотно жилье
Вилла среди трущоб: как втиснуть комфотно жилье
Дом, который заставит завидовать
Дом, который заставит завидовать
Стильное решение для квадратной спальни: показали интересные идеи
Стильное решение для квадратной спальни: показали интересные идеи
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 198
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 1566
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 207
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 909
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 378
Колонка
Анна-Лилия Кокора
Анна-Лилия Кокора
08 марта 2021
Просмотров: 657
Хочу добре жити
– Для чого тобі це? Бігаєш по кабінетах, доказуєш, принижуєшся, – каже Ольга Сергіївна. До неї зайшла в гості після дня, проведеного ...
вторник, 09 марта 2021 17:05

Как стильно застелить кровать: показали интересные идеи
13

  Комментировать

Уютная спальня: модные идеи декора кровати
Фото: zelenasadyba.com.ua
Уютная спальня: модные идеи декора кровати
Уютная спальня: модные идеи декора кровати
Уютная спальня: модные идеи декора кровати
Уютная спальня: модные идеи декора кровати

В интерьере спальни важна любая мелочь. Не стоит игнорировать дизайном штор, ковров или покрывала. И тем более кровати, которое является центральным предметом. Оно должно быть не только красивым само собой, но и стильно застеленный.

Даже дорогой вариант кровати будет выглядеть скучно, если не придать ему интересного декора.

Обратите внимание на примеры современных интерьеров, где кровать добавляют небольшое дорожку. Для этих целей можно использовать и плед.

Количество декоративных подушек может быть различной, однако она должна быть сопоставима с габаритами мебели вокруг. Чем разнообразнее будут их размеры, фактуры и цвета, тем интереснее будет выглядеть кровать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выбрать и не пожалеть: показали хорошие обои в спальню

Лучше купить много различных чехлов для подушек, по стилю и текстуре. Так, когда вы поменяете постельное белье или покрывало, сможете заменить и декоративные подушки на соответствующие.

Для создания уюта выбирайте несколько предметов пушистой фактуры. Это может быть пушистый плед или вязаная подушка.

Часто квадратные комнаты трудно обустроить за нехватки узких пространств. Именно размер является главным недостатком таких помещений, однако недостатки всегда можно превратить в достоинства. Например, в маленьких квадратных спальнях создается атмосфера уюта.

Для визуального увеличения пространства в комнате следует избегать больших и неуклюжих узоров на шторах и настенных покрытиях.

zelenasadyba.com.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как стильно застелить кровать: показали интересные идеи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
марта

Самый успешный альбом группы критиковал президента США

Более 450 человек судили за участие в несуществующей организации

Американец получил патент на искусственные зубы

Смотрели как на сумасшедшего. 8 воспоминаний о Тарасе Шевченко

Бобби Фишер 20 лет не играл в шахматы

Проходит 7 месяцев белорусских протестов

Врач выдвинул новую теорию существования

Самое читаемое
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
 1 Просмотров: 45543
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 17793
Самолет с 239 людьми бесследно исчез
Самолет с 239 людьми бесследно исчез
 Просмотров: 9234
Показали виноград, который лучше не покупать
Показали виноград, который лучше не покупать
6
 Просмотров: 9216
Узнали по волосам: рассказали о пострадавшей украинке в ДТП в Польше
Узнали по волосам: рассказали о пострадавшей украинке в ДТП в Польше Просмотров: 6066
Дом
Ультрамодная кухня доступна каждому
Ультрамодная кухня доступна каждому
11
 Просмотров: 351
Вилла среди трущоб: как втиснуть комфотно жилье
Вилла среди трущоб: как втиснуть комфотно жилье
8
 Просмотров: 2070
Дом, который заставит завидовать
Дом, который заставит завидовать
8
 Просмотров: 6084
Стильное решение для квадратной спальни: показали интересные идеи
Стильное решение для квадратной спальни: показали интересные идеи
13
 Просмотров: 2259
Показали кухню модного цвета этого года
Показали кухню модного цвета этого года
18
 Просмотров: 2727
Больше всего комментируют
4
Еще не решил - Мендель о втором сроке Зеленского
3
В Конча-Заспе митинговали за освобождение Стерненко
2
Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев
2
Почему телефонный разговор Байдена с Зеленским до сих пор не состоялся
1
Какие сексуальные фантазии могут стать реальностью
Голосов: 426
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть