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понедельник, 07 декабря 2020 12:36

Как сделать роскошный новогодний венок на дверь: 15 впечатляющих вариантов
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Как сделать рождественский венок своими руками
Фото: idei-dekoru.com
Как сделать рождественский венок своими руками
Как сделать рождественский венок своими руками
Как сделать рождественский венок своими руками
Как сделать рождественский венок своими руками

Несколько последних лет венок на дверь является обязательным атрибутом новогоднего украшения дома. Его можно купить разного размера и цвета по стилистике помещения. Или не тратить несколько сотен гривен, а сделать самому.

Для создания новогоднего венчика нужно сделать всего 5 простых шагов. Их показывает Homes & Property.

нужно:

веточки пихты или листья падуба;

катушка проволоки толщиной 0.56 мм;

оберточная лента;

секатор;

шишки, палочки корицы, шиповник для украшений.

Флористическим проволокой в ​​одной руке обмотать его свободный конец вокруг ствола чуть ниже уровня листьев.

И начинать добавлять дополнительные пучки вниз, вращая так, чтобы образовалась гирлянда.

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Не забывать добавлять на основание веточки ягод, палочки корицы, ленты или любые другие украшения с помощью флористического проволоки, чтобы гирлянда была яркой.

Добавлять веточки, ягоды и декорации, пока гирлянда станет достаточно длинной, чтобы сделать из нее нужный вам венчик.

Соединить концы вместе, наложив их друг на друга, чтобы не развязались. Прочно закрепить проволокой.

Привычный вид жилья утомляет. Чтобы придать ему характер и изюм, стоит выбрать венецианскую штукатурку. Такой материал будет отлично выглядеть в любой комнате квартиры. Создавая объемные пейзажи или просто переливание, можно из обычной комнаты сделать имение.

Венецианская штукатурка наносится по особым технологиям, ее нельзя просто взять и нанести на поверхность. Нужен специальный профессиональный подход.

homesandproperty.co.uk
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