Как оформить интерьер дома с использованием картин

Украшать интерьер дома подлинными произведениями живописи — дорогостоящее решение.Картина даже современного художника может стоить огромных денег, не говоря уж о старых работах. Постеры, наоборот, представляются многим слишком дешевым, молодежным и "небрежным" вариантом. Но есть золотая середина — это картины на холсте.

Картины, созданные методом печати на холсте, имеют ряд преимуществ

Достоинства картин, выполненных на холстах

Картины, созданные методом печати на холсте, имеют следующие преимущества:

• наиболее приближены к настоящим живописным полотнам — долговечны, выглядят более объемными, чем изображения на бумаге;

• не требуют усиленного ухода — достаточно удалять пыль мягкой кистью или сухой салфеткой и не размещать картины под прямыми солнечными лучами или в помещении, где возможны резкие перепады температур;

• возможно подобрать или заказать варианты под любой стиль дизайна.

Интернет-магазин Арт-Холст предлагает работы, отвечающие актуальным дизайнерским трендам 2021: модульные, в застекленных рамках, в стиле dream art, напечатанные с фотографий. Если вы планируете купить картину на холсте, выберите ее из каталога на сайте art-holst или закажите нашим мастерам, предложив свою фотографию, графическое изображение или набросок. Укажите желаемые размеры будущего полотна. Мастера компании создадут картину на холсте по вашему материалу.

Как украсить ими свой дом

Дизайнеры рекомендуют:

1. Соблюдайте единство стиля. Подбирайте картины, соответствующие общей стилистической концепции в дизайне помещения.

2. Правильно располагайте арт-объекты по высоте. Идеально, если на уровень ваших глаз приходится центр композиции. Если на стене расположились два-три разных по размерам изображения, для выравнивания берется их нижняя граница.

3. Помните, что темным тонам свойственно визуально "поглощать" пространство, а светлым — расширять. На однотонной отделке стен прекрасно смотрятся многоцветные, колоритные картины, на цветной — выполненная в спокойных, приглушенных тонах, черно-белая графика, стилизация под старые фото.

4. Обращайте внимание на размеры. В малогабаритной квартире — одна картина на стену (или две-три совсем небольшие), иначе изображения будут визуально "есть" пространство, делая комнаты меньше.

5. Разумно подбирайте сюжеты в зависимости от функций помещений. В спальне не требуются динамичные, яркие, будоражащие полотна, в детской — "взрослая" тематика. Даже абстракции подходят не всем комнатам: слишком агрессивная цветовая гамма может раздражать, излишне насыщенная разными цветами и оттенками — утомлять глаза.

Если изображение очень нравится, но выглядит неуместным в конкретном помещении, а больше повесить его некуда — выход тоже есть: его можно "прятать" и "открывать" с помощью освещения. Роль света важна: старайтесь создать схему освещения, выгодно подчеркивающую достоинства полотен.