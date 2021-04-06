Как быстро изменить скучный интерьер комнаты

Фото: archidea.com.ua

Весной хочется ярких красок, а не скучной дизайна. Разбавить его можно аксессуары с цветочным декором, новым цветом стен. Один из самых популярных способов придать дому свежий вид. Следует учитывать такие факторы, как размер комнаты или ее освещения.

Весной царит зеленый цвет, поэтому его нельзя было не заметить в этом списке. Цвет надежды, призван привнести в интерьер спокойную атмосферу. Отлично подходит для уставших глаз. В этом сезоне преобладают его пастельные оттенки, например мята.

Классический белый цвет - такой вариант всегда в моде. Он подходит к любому типу мебели, а благодаря правильным аксессуарам мы можем создать впечатляющий интерьер. Благодаря этому комната будет казаться больше.

Пудровый подходит для романтических и современных интерьеров. Нежный цвет превратит четыре угла в уютную квартиру. Он отлично сочетается с белой мебелью и золотыми аксессуарами в стиле гламур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 подсказок, как сделать красивую акцентную стену

Растения в доме улучшают настроение и очищают воздух. Монстера была одним из самых популярных растений в прошлом весенне-летнего сезона для гостиной. Плющ обыкновенный отлично смотрится на декоративной решетке или на кухне.

Отделка в белой комнате однотонное и спокойно. Стену красят или выкладывают светлой кирпичом. Чаще всего это одна акцент стена возле кровати. Такой вариант подойдет для помещений в стиле лофт. К таким стен подходит любое напольное покрытие имитирует дерево. Чтобы спальня не ассоциировалась с больничным помещением, стоит разбавить ее декором. Это могут быть как акцентные яркие детали.