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четверг, 11 февраля 2021 12:33

Гостиная цвета венге: назвали особенности интерьера
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Гостиная цвета венге в современном стиле
Фото: remontbp.com
Гостиная цвета венге в современном стиле
Гостиная цвета венге в современном стиле
Гостиная цвета венге в современном стиле
Гостиная цвета венге в современном стиле

При оформлении дизайна интерьера гостиной очень важно продумать все детали и обустроить гостиную с учетом ее функционального назначения. При этом не стоит забывать, что комната должна оставаться максимально комфортной, уютной и привлекательной.

Стильно смотрятся оттенки и фактуры под дерево, которые никогда не выходят из моды. Одним из таких примеров является цвет венге, который всегда выглядит дорого, благородно и считается достойной альтернативой однотипным коричневым оттенкам.

Оттенять темный венге следует с помощью светлой обстановке. Кроме основного источника освещения использовать настенные бра и дополнительная подсветка в виде точечных светильников.

Для небольшой гостиной актуально минимальное использование предметов и аксессуаров в подобном дизайне. Пусть это будет стенка, рамы картин, шторы или подушки на диване. В гостиных с большей площадью можно дополнительно использовать венге в дизайне напольных покрытий и обивке мягкой мебели.

Предметы мебели с дизайном древесины в одном из оттенков венге всегда выглядят аристократично и благородно, однако дизайнеры советуют не слишком увлекаться их количеством и использовать их в интерьере гостиной в разных пропорциях.

Для просторных комнат это может быть, как небольшая горка цвета черного шоколада, так и уютное кресло или диван с едва заметными фиолетовыми нотками. В случае применения двух-трех акцентов в стиле венге, вы можете расположить выбранную мебель хаотично, насколько это позволяет квадратура комнаты, или совместить предметы в едином ансамбле.

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Не менее оригинально выглядит полное акцентирование древесного оттенка, когда вся мебель в гостиной или ее некоторые детали выполнены в едином стиле и цвете. При этом наличие еще одного темного цвета в комнате не приветствуется.

Для оформления гостиной в стиле хай-тек, с его простыми формами и прямыми линиями, гармоничным сочетанием металла со стеклом и преобладанием контрастных белого и черного цвета, венге может использоваться в дизайне мебели и дверей.

Неординарный лофт также прекрасно смотрится с различными дополнениями в обивке мебели.

Интерьер в стиле неоклассицизма сочетает в себе изысканность классики и современные детали, поэтому в этом случае идеальным решением для воплощения венге станут ножки кресел, статуэтки, рамы картин.

В гостиной мебель имеет не только соответствовать вкусовым пристрастиям хозяев жилья, но и сочетаться друг с другом. Тогда создадут уютную атмосферу. Справиться с такой задачей под силу даже человеку без специального образования в сфере дизайна.

Что касается основных вариантов расстановки, то можно выделить круговой, симметричное и асимметричное расположение. В случае кругового размещения мебели, все предметы располагаются вокруг единого центра - журнального столика.

remontbp.com
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11
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