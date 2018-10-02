Фейковое жилье: роскошный пентхаус сдают только для съемок в Инстаграм

Фото: nytimes.com

В Нью-Йорке инстаграм-блоггерам для съемок предлагают арендовать люксовый пентхаус площадью 223 квадратных метра. Эти апартаменты не являются жилыми. Разработаны они исключительно для инстаграмеров, ищущих новые локации.

Месяц съемок в инста-пентхаусе стоит 15 000 долларов. Инстаграмеры уже арендовали помещение на весь октябрь, пишет известное американское издание The New York Times.

Создало пентхаус для инста-блоггеров влиятельное маркетинговое агентство Village Marketing. Доступным для аренды он стал с августа 2018 года. Расположен в нью-йоркском районе Сохо, на Манхэттене.

Эти апартаменты являются рекламными. Их интерьер разработала мебельная компания Wayfair. Комнаты пентхауса она обставила своей продукцией. В дальнейшем Village Marketing планирует привлекать к сотрудничеству и другие бренды.

"Такие места являются бесценными. Благодаря им у блогеров есть возможность делать красивые снимки в домашней обстановке", — говорит основательница Village Marketing 35-летняя Викки Сегар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дом героини киносаги "Сумерки" выставили на продажу

В апартаментах имеется прекрасное естественное освещение и высокие светлые потолки, что позволяет делать кадры отличного качества. Среди других преимуществ — собственный выход на крышу.

"Снимки, сделанные на обычной фотостудии, выглядят слишком неправдоподобными. А снимать дома надоевший интерьер или ходить по тем же улицам, что и всегда, не хочется ", — говорит одна из нью-йоркских блоггеров Марианна Хьюит.

Чтобы разнообразить блог, инстаграмерам приходится снимать гостиничные номера. Некоторые устраивают фотосессии прямо в мебельных магазинах. Нью-йоркским инста-блогерам теперь можно этого не делать — компания Village Marketing им обеспечила отличную локацию.

Ранее показали уникальный дом, который возвращает в прошлое. Главной его изюминкой является интерьер в стиле 30-х годов прошлого века. Кровать, камин, ванна, раковина, стиральная машинка, пылесос, электроплита, весь кухонный инвентарь, буфет и даже декоративные маски — все в этом доме с довоенных времен. Даже обои раритетные. Единственным менее старым предметом является радиола 1950 года выпуска.