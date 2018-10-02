 
Ексклюзивы
1/5
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 1269
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
Просмотров: 3114
Дзюба, Жадан, Курков, Роговцева и еще 145 определили лучший языковой законопроект
Дзюба, Жадан, Курков, Роговцева и еще 145 определили лучший языковой законопроект
1 Просмотров: 3492
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
3 Просмотров: 3402
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 1782
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 747
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 225
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
14 Просмотров: 9063
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
3 Просмотров: 2124
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
5 Просмотров: 11124
Фото
Все фото
5
20
32
12
44
Фейковое жилье: роскошный пентхаус сдают только для съемок в Инстаграм
Фейковое жилье: роскошный пентхаус сдают только для съемок в Инстаграм
Как оформить детскую для девочки: 20 стильных идей
Как оформить детскую для девочки: 20 стильных идей
Показали невероятно уютные кухни в модном стиле бохо
Показали невероятно уютные кухни в модном стиле бохо
Дом героини киносаги &quot;Сумерки&quot; выставили на продажу
Дом героини киносаги "Сумерки" выставили на продажу
Показали маленькие ванные комнаты, которые ничем не уступают просторным
Показали маленькие ванные комнаты, которые ничем не уступают просторным
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 162
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1179
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5067
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9477
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 792
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
вторник, 02 октября 2018 19:30

Фейковое жилье: роскошный пентхаус сдают только для съемок в Инстаграм
5

  Комментировать

Пентхаус на Манхэттене создали специально для инста-блоггеров.
Фото: nytimes.com
Пентхаус на Манхэттене создали специально для инста-блоггеров.
Пентхаус на Манхэттене создали специально для инста-блоггеров.
Пентхаус на Манхэттене создали специально для инста-блоггеров.
Пентхаус на Манхэттене создали специально для инста-блоггеров.

В Нью-Йорке инстаграм-блоггерам для съемок предлагают арендовать люксовый пентхаус площадью 223 квадратных метра. Эти апартаменты не являются жилыми. Разработаны они исключительно для инстаграмеров, ищущих новые локации.

Месяц съемок в инста-пентхаусе стоит 15 000 долларов. Инстаграмеры уже арендовали помещение на весь октябрь, пишет известное американское издание The New York Times.

Создало пентхаус для инста-блоггеров влиятельное маркетинговое агентство Village Marketing. Доступным для аренды он стал с августа 2018 года. Расположен в нью-йоркском районе Сохо, на Манхэттене.

Эти апартаменты являются рекламными. Их интерьер разработала мебельная компания Wayfair. Комнаты пентхауса она обставила своей продукцией. В дальнейшем Village Marketing планирует привлекать к сотрудничеству и другие бренды.

"Такие места являются бесценными. Благодаря им у блогеров есть возможность делать красивые снимки в домашней обстановке", — говорит основательница Village Marketing 35-летняя Викки Сегар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дом героини киносаги "Сумерки" выставили на продажу

В апартаментах имеется прекрасное естественное освещение и высокие светлые потолки, что позволяет делать кадры отличного качества. Среди других преимуществ — собственный выход на крышу.

"Снимки, сделанные на обычной фотостудии, выглядят слишком неправдоподобными. А снимать дома надоевший интерьер или ходить по тем же улицам, что и всегда, не хочется ", — говорит одна из нью-йоркских блоггеров Марианна Хьюит.

Чтобы разнообразить блог, инстаграмерам приходится снимать гостиничные номера. Некоторые устраивают фотосессии прямо в мебельных магазинах. Нью-йоркским инста-блогерам теперь можно этого не делать — компания Village Marketing им обеспечила отличную локацию.

Ранее показали уникальный дом, который возвращает в прошлое. Главной его изюминкой является интерьер в стиле 30-х годов прошлого века. Кровать, камин, ванна, раковина, стиральная машинка, пылесос, электроплита, весь кухонный инвентарь, буфет и даже декоративные маски — все в этом доме с довоенных времен. Даже обои раритетные. Единственным менее старым предметом является радиола 1950 года выпуска.

nytimes.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фейковое жилье: роскошный пентхаус сдают только для съемок в Инстаграм». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
октября

В кандидата в президенты бросили гранату

Украинского писателя посадили на 10 лет

Первую национальную гвардию создали из крестьян

К голодающим студентам пришел будущий президент

Самое читаемое
Голая и аппетитная: фитнес-модель удивила откровенными фото с едой
Голая и аппетитная: фитнес-модель удивила откровенными фото с едой
13
 Просмотров: 127248
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
52
 Просмотров: 102486
&quot;Подходящими были только каркас и днище&quot; - на OldCarLand показали уникальную парадную &quot;Волгу&quot;
"Подходящими были только каркас и днище" - на OldCarLand показали уникальную парадную "Волгу"
20
 Просмотров: 49996
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
25
 Просмотров: 33752
Шикарная и раскованная: соблазнительные фото новой &quot;Мисс Украина&quot;
Шикарная и раскованная: соблазнительные фото новой "Мисс Украина"
12
 Просмотров: 22132
Дом
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
5
 Просмотров: 756
Как оформить детскую для девочки: 20 стильных идей
Как оформить детскую для девочки: 20 стильных идей
20
 Просмотров: 468
Показали невероятно уютные кухни в модном стиле бохо
Показали невероятно уютные кухни в модном стиле бохо
32
 Просмотров: 2772
Столы напоминают зрачок глаза - мастер рассказал о новом тренде в дизайне
Столы напоминают зрачок глаза - мастер рассказал о новом тренде в дизайне
 Просмотров: 171
Дом героини киносаги "Сумерки" выставили на продажу
Дом героини киносаги "Сумерки" выставили на продажу
12
 Просмотров: 576
Больше всего комментируют
27
По Керченскому мосту в оккупированный Крым поехал крупногабаритный транспорт
4
Помним: имена всех воинов, погибших в сентябре на Донбассе
3
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
2
Закон о языке будем иметь под Новый год - нардеп
2
Цены растут: как изменилась стоимость аренды в Киеве
Голосов: 598
Голосование Пятов потеряет место основного вратаря "Шахтёра" и сборной Украины?
  • 1) да, он регулярно ошибается и возраст играет против голкипера
  • 2) нет, в очередной раз докажет свою психологическую устойчивость и далее будет играть на нужном уровне
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua