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четверг, 20 августа 2020 17:22

Элегантная гостиная: показали особенности английского стиля
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Гостиная в английском стиле поражает дизайном
Фото: remontbp.com
Гостиная в английском стиле поражает дизайном
Гостиная в английском стиле поражает дизайном
Гостиная в английском стиле поражает дизайном
Гостиная в английском стиле поражает дизайном

Элегантно выглядит гостиная в английском стиле. Там уместны пастельные оттенки, классическая мебель и антикварные предметы. Они идеально вписываются в современного интерьера. Например, плазменный телевизор рядом со старомодной вазой.

Английский стиль дает много возможностей для маневра, но не забывайте переусердствовать с количеством предметов.

Металл, бетон и кирпич можно сочетать со стеклом, деревом и пластиком.

Мебель должна быть деревянными, а не кожаными. Вместо этого лучше выбрать вариант из ткани.

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На стенах должны быть разные виды картин, будь то семейные портреты или натюрморты.

Главное украшение - богато украшенная люстра с висячими кристаллами. Бра будет работать как дополнительное освещение, желательно, если свет имеет молочно-белые оттенки.

В английской гостиной преобладают пастельные тона - бежевый, кремовый, розовый порошок или лосось. Интересной альтернативой станет сочетание бордового цвета с нежным бежевым. Классический белый всегда приветствуется.

В современных гостиных принято использовать белые, бежевые и серые оттенки. Нейтральные цвета также включают окраску меда, песка и цвета слоновой кости.

Серый - самый модный цвет года. И хотя он часто ассоциируется с минималистскими, классическими интерьерами, это один из самых нейтральных цветов во всей палитре. Благодаря этому он прекрасно вписывается в любую композицию.

remontbp.com
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