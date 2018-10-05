Джонни Депп избавляется от любимой фермы

Фото: dailymail.co.uk

Звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп выставил на продажу живописную лошадиную ферму. Приобрел ее актер еще в далеком 1995 году за $950 тысяч. В 2001 продал за $1 млн, но через 4 года снова выкупил уже за вдвое большую цену.

Ферма Деппа находится в городе Лексингтон штата Кентукки. Общая площадь ее составляет 16,5 га. Главный дом занимает 558 квадратных метров. В нем есть 7 спален, 6,5 ванных, просторная гостиная, комната отдыха и кухня. Интерьер дома выполнен в рустикальном стиле. Спальни здесь небольшие и уютные, пишет известное британское издание Dailymail.

Кроме главного дома, на ферме есть домик для гостей, 3 кладовые, гараж на 4 машины, огромный бассейн и теплица. Отдельно оборудован просторный конский двор. На его территории находится 15 конюшен, 2 амбара, 4 автоматические поилки, загон для выпаса, еще 1 гостевой домик и отдельное жилище для персонала.

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Год назад Депп пытался продать эту ферму на аукционе. Максимальную сумму тот раз предложили $1,4 миллиона. Менеджер звезды отклонил ставку, поскольку тогда эта сумма показалась слишком низкой.

Ранее рассказали, что по невероятной цене продает потрясающей красоты особняк бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс. За свой дом спортсменка просит $10 млн. В нем есть 6 спален, 7 ванных комнат, изысканная гостиная с мраморным полом, библиотека, кухня в классическом стиле, элегантная столовая, просторная гардеробная с отдельным помещением для переодевания, укомплектованный тренажерный зал и даже мини-салон красоты.