 
Ексклюзивы
1/5
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 4950
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
2 Просмотров: 1206
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1224
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1548
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1107
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1260
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 612
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2196
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
2 Просмотров: 12870
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4959
Фото
Все фото
15
12
8
12
5
Джонни Депп избавляется от любимой фермы
Джонни Депп избавляется от любимой фермы
Два уровня: показали, как кардинально увеличить пространство
Два уровня: показали, как кардинально увеличить пространство
Пчелы превратили стену дома в улей
Пчелы превратили стену дома в улей
Роскошный особняк Эдди Мерфи готовы продать на аукционе по любой цене
Роскошный особняк Эдди Мерфи готовы продать на аукционе по любой цене
Фейковое жилье: роскошный пентхаус сдают только для съемок в Инстаграм
Фейковое жилье: роскошный пентхаус сдают только для съемок в Инстаграм
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 387
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1296
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5247
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9621
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
05 октября 2018
Просмотров: 18
Патріарша осінь
Читаєш новини й не можеш позбутися відчуття дежавю. Тобто читаєш – і хочеться з тих новин пошвидше виборсатися. Щось подібне вже було під час ...
пятница, 05 октября 2018 17:00

Джонни Депп избавляется от любимой фермы
15

  Комментировать

За эту ферму Джонни Депп просит 1,6 млн долларов.
Фото: dailymail.co.uk
За эту ферму Джонни Депп просит 1,6 млн долларов.
За эту ферму Джонни Депп просит 1,6 млн долларов.
За эту ферму Джонни Депп просит 1,6 млн долларов.
За эту ферму Джонни Депп просит 1,6 млн долларов.

Звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп выставил на продажу живописную лошадиную ферму. Приобрел ее актер еще в далеком 1995 году за $950 тысяч. В 2001 продал за $1 млн, но через 4 года снова выкупил уже за вдвое большую цену.

Ферма Деппа находится в городе Лексингтон штата Кентукки. Общая площадь ее составляет 16,5 га. Главный дом занимает 558 квадратных метров. В нем есть 7 спален, 6,5 ванных, просторная гостиная, комната отдыха и кухня. Интерьер дома выполнен в рустикальном стиле. Спальни здесь небольшие и уютные, пишет известное британское издание Dailymail.

Кроме главного дома, на ферме есть домик для гостей, 3 кладовые, гараж на 4 машины, огромный бассейн и теплица. Отдельно оборудован просторный конский двор. На его территории находится 15 конюшен, 2 амбара, 4 автоматические поилки, загон для выпаса, еще 1 гостевой домик и отдельное жилище для персонала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роскошный особняк Эдди Мерфи готовы продать на аукционе по любой цене

Год назад Депп пытался продать эту ферму на аукционе. Максимальную сумму тот раз предложили $1,4 миллиона. Менеджер звезды отклонил ставку, поскольку тогда эта сумма показалась слишком низкой.

Ранее рассказали, что по невероятной цене продает потрясающей красоты особняк бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс. За свой дом спортсменка просит $10 млн. В нем есть 6 спален, 7 ванных комнат, изысканная гостиная с мраморным полом, библиотека, кухня в классическом стиле, элегантная столовая, просторная гардеробная с отдельным помещением для переодевания, укомплектованный тренажерный зал и даже мини-салон красоты.

dailymail.co.uk
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Джонни Депп избавляется от любимой фермы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
октября

Требовательный перфекционист одержим деталями - не стало Джобса

Казаки Наливайко начали восстание

Львовских ученых исключили из академии наук

В Бабьем Яру установили памятник "дорога смерти"

Самое читаемое
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 145539
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
32
 Просмотров: 113923
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
42
 Просмотров: 44915
Раздетые на работе и отдыхе: звезды Victoria&#039;s Secret любят обнажать сексуальные фигуры нон-стоп
Раздетые на работе и отдыхе: звезды Victoria's Secret любят обнажать сексуальные фигуры нон-стоп
40
 Просмотров: 17901
&quot;Счастливая с Потапом&quot; - в сети отреагировали на новое фото Каменских
"Счастливая с Потапом" - в сети отреагировали на новое фото Каменских Просмотров: 17614
Дом
Два уровня: показали, как кардинально увеличить пространство
Два уровня: показали, как кардинально увеличить пространство
12
 Просмотров: 1206
Пчелы превратили стену дома в улей
Пчелы превратили стену дома в улей
8
 Просмотров: 810
Роскошный особняк Эдди Мерфи готовы продать на аукционе по любой цене
Роскошный особняк Эдди Мерфи готовы продать на аукционе по любой цене
12
 Просмотров: 963
Фейковое жилье: роскошный пентхаус сдают только для съемок в Инстаграм
Фейковое жилье: роскошный пентхаус сдают только для съемок в Инстаграм
5
 Просмотров: 963
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
5
 Просмотров: 765
Больше всего комментируют
18
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
8
В школах отказываются изучать русский язык
4
Рада еще на год предоставила Донбассу особый статус
3
Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа
2
Голосование за статус Донбасса будет острее, чем прошлогодние шашки - Тука
Голосов: 244
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua