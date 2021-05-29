Дома в горах поражают задумкой и видом

Фото: archdaily.com

Архитектурная компания Studio de.materia завершила строительство двух гостевых домов в Карпаче. Это польский горнолыжный курорт у подножия горы Снежка.

Эти четырехэтажные современные апартаменты мало выбиваются из общей картины природы. Все благодаря приглушенных тонах и сочетанию камня и дерева. Для легкости и большего проникновения света, в доме много стеклянных стен. Внутренние стены в апартаментах цокольного и первого этажей обработанные бетонной штукатуркой, на этажах выше преобладает света сосновая фанера.

Оба дома разделены на семь квартир с подземным гаражом. В каждой есть кухня, столовая, гостиная и спальня. Из окон виден лес на востоке и панораму горного хребта Крконоше на юге и западе.

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С восточной стороны апартаментов открывается вид на шикарный лес, а из окон с южной и западной сторон - вид на вершину Снежка с расположенной на ней метеорологической обсерватории.

В проекте используются новейшие технологии, чтобы упростить эксплуатацию квартир-номеров, отказавшись от традиционных методов в пользу онлайн-сервиса.

Мировая карантин из-за коронавируса не помешал архитекторам закончить удивительные дома, а дизайнерам их обставить. Одним из таких является жилье из Коста-Рики, фотографии которого собраны в фотогалерее. После их просмотра остается только завидовать его владельцам. Оно просторное, светлое и сповнее молчаливого радости. Вилла была задумана как место покоя и спокойствия посреди людей. Вокруг есть пляж и естественная красота зелени. Пальмы растут прямо во дворе. Ими любоваться можно из бассейна или балкона.