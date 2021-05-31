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вторник, 08 июня 2021 17:05

Дизайнеры определили пять характерных черт уютной кухни
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Интерьер кухни 2021: стиль шале добавляет уюта и комфорта
Фото: design-homes.ru
Интерьер кухни 2021: стиль шале добавляет уюта и комфорта
Интерьер кухни 2021: стиль шале добавляет уюта и комфорта
Интерьер кухни 2021: стиль шале добавляет уюта и комфорта
Интерьер кухни 2021: стиль шале добавляет уюта и комфорта

Кухни в стиле шале всегда уютные и в коричневых тонах. Они напоминают деревянные домики в горах. Главной составляющей интерьера кухни в стиле шале является гарнитур. От выбора мебели зависит восприятие комнаты, функциональность, эстетичность. Тема дерева прослеживается и в этом случае - часто шкафы делают в тон стен с такой же или похожей древесины.

Этот стиль можно узнать по характерным чертам:

1. Основную роль в обработке играет дерево и камень: их естественное сочетание позволяет достичь неповторимого горного очарования.

2. Черты альпийских домов очень просты: прямые линии, строгие формы, выдержанные углы, симметрия.

3. Атмосфера уюта достигается за счет отказа от нарочито новых и роскошных вещей. Внутреннее оформление максимально простое, во многих вещей история и характер.

4. Стиль шале достаточно грубый - одних это привлекает, других - отталкивает. Фактура обожженной древесины, большого камня, кирпича, балки, шкуры животных - отличительные черты интерьера.

5. Отделка потолка кухни предусматривает обязательное наличие массивных балок: они могут располагаться поверх деревянного или обычного оштукатуренного, окрашенного основания.

Если потолки низкие до 3 метров - рекомендуется потолок делать светлым, так кухня будет казаться больше.

Интерьер кухни в стиле шале ограничивает выбор напольных покрытий. Это может быть либо из досок, или из кафеля или керамогранита темного. Для повышения практичности кухни можно использовать имитацию. Например, ламинат или паркетную доску.

Так как часто шале проектируется по принципу open space, при этом столовая зона выносится в гостиную, на самом кухни делают барную стойку или остров.

Мебель не обязательно должны быть деревянными или монохромными. Гарнитур может быть и цветным, но обязательно темный и матовым. Поэтому очень светлые или яркие оттенки неуместны.

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Для кухни подойдут функциональные аксессуары: например, посуда на открытых полках или крючках, банки со специями, бутылки вина в барном шкафу. Также в качестве декора часто используют природные элементы: только посмотрите на этот светильник светильник из веток!

Кухня с черным холодильником выглядит стильной. Видно, что ее владельцы открыты к экспериментам. С помощью этого цвета можно создать по-настоящему шикарную обстановку.

Грамотное использование черного в интерьере будет говорить о том, что его хозяину присуще чувство стиля, изысканный вкус, стремление к индивидуальности, а в некоторых случаях и к респектабельности.

design-homes.ru
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08
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