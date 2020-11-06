Дизайнерские подсказки как украсить вазы на пол своими руками

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Гармоничный интерьер получится с ярким декором. Он не менее важен, чем отделка стен правильно подобранная мебель. Одним из вариантов является массивные напольные вазы, которые комнате придадут изящества.

Вертикальные напольные вазы способны визуально поднять потолки в комнате. Созданные своими руками изделия пользуются не только заслуженной популярностью, но и позволяют владельцам проявить свою индивидуальность.

Можно взять обычные большие вазы и на них налепить мозаику или сухие ветви. Такой декор точно не останется невзрачным.

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Уместен и органический декор поможет интерьера заиграть новыми красками, тогда как нарушение по стилю будет выглядеть чужеродно и только испортит общую картинку стиля комнаты. Минимализм и хай-тек потребуют скромного декора и сдержанных цветов. Авангардное помещения прекрасно дополнит ваза необычной формы: яркие цвета и креативный декор приветствуются.

Даже простой старый бидон, окрашенный соответствующей краской, подходит для стильного декора интерьера. Интересный вариант создания вазы с помощью окрашивания матовой краской и оклейка монетами. Узкая высокая ваза, обмотанная веревкой - не привлекает виду, но украшает помещение.

С ненужных вещей можно сделать аксессуары. Например, винные пробки могут быть прекрасным базовым материалом для создания функциональных и декоративных предметов. Это может быть доска для заметок. Такая вещь идеально подойдет к любому интерьеру и всегда будет привлекать внимание.