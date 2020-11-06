 
Ексклюзивы
1/5
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 432
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 351
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2403
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1962
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 549
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1719
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 639
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
Фото
Все фото
10
11
15
13
15
Дизайнерские подсказки как украсить вазы на пол своими руками
Дизайнерские подсказки как украсить вазы на пол своими руками
Как оживить камни в саду: идеи для сухого ручья
Как оживить камни в саду: идеи для сухого ручья
В ногу с модой: как выбрать стильные шторы в гостиную
В ногу с модой: как выбрать стильные шторы в гостиную
Последний писк моды: модульные картины подбирают по дизайну
Последний писк моды: модульные картины подбирают по дизайну
Винные пробки в интерьере: дизайнерские вещи за копейки
Винные пробки в интерьере: дизайнерские вещи за копейки
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 189
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1134
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1791
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 900
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 333
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
20 декабря 2020
Просмотров: 783
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
вторник, 22 декабря 2020 02:28

Дизайнерские подсказки как украсить вазы на пол своими руками
10

  Комментировать

Напольные вазы в интерьере: нюансы выбора
Фото: houseofdream.com.ua
Напольные вазы в интерьере: нюансы выбора
Напольные вазы в интерьере: нюансы выбора
Напольные вазы в интерьере: нюансы выбора
Напольные вазы в интерьере: нюансы выбора

Гармоничный интерьер получится с ярким декором. Он не менее важен, чем отделка стен правильно подобранная мебель. Одним из вариантов является массивные напольные вазы, которые комнате придадут изящества.

Вертикальные напольные вазы способны визуально поднять потолки в комнате. Созданные своими руками изделия пользуются не только заслуженной популярностью, но и позволяют владельцам проявить свою индивидуальность.

Можно взять обычные большие вазы и на них налепить мозаику или сухие ветви. Такой декор точно не останется невзрачным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Последний писк моды: модульные картины подбирают по дизайну

Уместен и органический декор поможет интерьера заиграть новыми красками, тогда как нарушение по стилю будет выглядеть чужеродно и только испортит общую картинку стиля комнаты. Минимализм и хай-тек потребуют скромного декора и сдержанных цветов. Авангардное помещения прекрасно дополнит ваза необычной формы: яркие цвета и креативный декор приветствуются.

Даже простой старый бидон, окрашенный соответствующей краской, подходит для стильного декора интерьера. Интересный вариант создания вазы с помощью окрашивания матовой краской и оклейка монетами. Узкая высокая ваза, обмотанная веревкой - не привлекает виду, но украшает помещение.

С ненужных вещей можно сделать аксессуары. Например, винные пробки могут быть прекрасным базовым материалом для создания функциональных и декоративных предметов.

Это может быть доска для заметок. Такая вещь идеально подойдет к любому интерьеру и всегда будет привлекать внимание.

houseofdream.com.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дизайнерские подсказки как украсить вазы на пол своими руками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 31168
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
6
 Просмотров: 20531
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду Просмотров: 13185
&quot;Ее бы разорвали живьем&quot; - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
"Ее бы разорвали живьем" - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
3
 Просмотров: 9036
Шестиклассник погиб на снежной горке
Шестиклассник погиб на снежной горке Просмотров: 5418
Дом
Как оживить камни в саду: идеи для сухого ручья
Как оживить камни в саду: идеи для сухого ручья
11
 Просмотров: 612
Линолеум начали делать с пропитанной в масле мешковины
Линолеум начали делать с пропитанной в масле мешковины
 Просмотров: 432
Показали устройство для быстрой дезинфекции дома
Показали устройство для быстрой дезинфекции дома
 Просмотров: 18
В ногу с модой: как выбрать стильные шторы в гостиную
В ногу с модой: как выбрать стильные шторы в гостиную
15
 Просмотров: 918
Последний писк моды: модульные картины подбирают по дизайну
Последний писк моды: модульные картины подбирают по дизайну
13
 Просмотров: 585
Больше всего комментируют
12
Зеленский - неудачник года
8
Украина хочет выбрать безопасную вакцину - Зеленский о перспективах сотрудничества с РФ
3
"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ
2
Зеленский объяснил, зачем тратили ковидни деньги на дороги
2
Зеленский назвал важнейшие достижения года
Голосов: 39
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть