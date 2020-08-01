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суббота, 01 августа 2020 16:20

Дешево и удобно: как сделать лежаки и гамаки своими руками
15

1 Комментировать

Лежаки на даче удобно подвешивать к крыше
Фото: idei-dekoru.com
Лежаки на даче удобно подвешивать к крыше
Лежаки на даче удобно подвешивать к крыше
Лежаки на даче удобно подвешивать к крыше
Лежаки на даче удобно подвешивать к крыше

Для отдыха на даче удобны лежаки, качели и гамаки. Все они предназначены для расслабления и наполнения силой.

Их можно сделать самому. Лежак лучше сделать с колесиками для удобной транспортировки, а качели большого размера. Там можно будет лежать нескольким людям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отдых на даче: как обустроить зону барбекю в саду

После работы или отдыха на даче в жару хочется пойти в душ. На свежем воздухе это особенно приятно.

Несмотря на простоту конструкции, ее можно сделать очень интересной. Для этого стоит приложить фантазию и выдумку.

idei-dekoru.com
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01
августа

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