Дешево и удобно: как сделать лежаки и гамаки своими руками

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Для отдыха на даче удобны лежаки, качели и гамаки. Все они предназначены для расслабления и наполнения силой.

Их можно сделать самому. Лежак лучше сделать с колесиками для удобной транспортировки, а качели большого размера. Там можно будет лежать нескольким людям.

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После работы или отдыха на даче в жару хочется пойти в душ. На свежем воздухе это особенно приятно. Несмотря на простоту конструкции, ее можно сделать очень интересной. Для этого стоит приложить фантазию и выдумку.