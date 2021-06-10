Дешево и надежно: архитекторы показали забытый материал в современных домах

Фото: architizer.com

Солома - надежный и популярный материал в местах без зимы. Он часто привлекает архитекторов неординарностью и сближением с природой.

Об этом пишет сайт Architizer

Этим водонепроницаемым материалом покрыли школу в Африке. Проект является первой в регионе, предлагает не только религиозную, но и светскую программу обучения.

Крыша предоставляет школе скульптурного вида, поскольку линия крыши и длина карниза варьируются в зависимости от кладки. Именно этот наклон помогает поддерживать прохладу в классных помещениях.

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Также из соломы делают дома для релаксации и отдыха. Дом состоит из нескольких модулей, объединенных искусственным прудом. Цвета и текстура сена переходят и в интерьер, на потолке здания проступают яркие кедровые планки.

Архитекторы Таиланда отказываются от материалов, загрязняющих среду. Следовательно, в их проектах встречаются экологически чистые материалы, вторичная древесина и солома.

Поскольку в сезон сильных дождей уровень воды резко повышается, подобные проекты делаются на возвышенностях, такое решение помогает минимизировать повреждения.

В Бразилии закончили строительство семейной резиденции, от которой захватывает дух. Она имеет площадь 300 м² с просторным двором, которое украшает бассейн. Вокруг растут экзотические растения. Здание состоит из двух взаимосвязанных блоков, "гостиной" и "спальной зоны". Оба поддерживают постоянный визуальный связь с садом и главным домом.