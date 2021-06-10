 
Ексклюзивы
1/5
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 459
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 810
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 909
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1854
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 486
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 711
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 1152
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 378
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 351
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 873
Фото
Все фото
10
13
6
15
16
Дешево и надежно: архитекторы показали забытый материал в современных домах
Дешево и надежно: архитекторы показали забытый материал в современных домах
Современная спальня без лишнего: показали стильные идеи дизайна
Современная спальня без лишнего: показали стильные идеи дизайна
Декоративная мельница в саду: как украсить участок
Декоративная мельница в саду: как украсить участок
Дизайнеры определили пять характерных черт уютной кухни
Дизайнеры определили пять характерных черт уютной кухни
Сдержанно и со вкусом: как совместить цвета в современной квартире
Сдержанно и со вкусом: как совместить цвета в современной квартире
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 540
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 396
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 261
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2376
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 603
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
Просмотров: 243
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
суббота, 12 июня 2021 02:28

Дешево и надежно: архитекторы показали забытый материал в современных домах
10

  Комментировать

Фото: architizer.com

Солома - надежный и популярный материал в местах без зимы. Он часто привлекает архитекторов неординарностью и сближением с природой.

Об этом пишет сайт Architizer

Этим водонепроницаемым материалом покрыли школу в Африке. Проект является первой в регионе, предлагает не только религиозную, но и светскую программу обучения.

Крыша предоставляет школе скульптурного вида, поскольку линия крыши и длина карниза варьируются в зависимости от кладки. Именно этот наклон помогает поддерживать прохладу в классных помещениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Современная спальня без лишнего: показали стильные идеи дизайна

Также из соломы делают дома для релаксации и отдыха. Дом состоит из нескольких модулей, объединенных искусственным прудом. Цвета и текстура сена переходят и в интерьер, на потолке здания проступают яркие кедровые планки.

Архитекторы Таиланда отказываются от материалов, загрязняющих среду. Следовательно, в их проектах встречаются экологически чистые материалы, вторичная древесина и солома.

Поскольку в сезон сильных дождей уровень воды резко повышается, подобные проекты делаются на возвышенностях, такое решение помогает минимизировать повреждения.

В Бразилии закончили строительство семейной резиденции, от которой захватывает дух. Она имеет площадь 300 м² с просторным двором, которое украшает бассейн. Вокруг растут экзотические растения.

Здание состоит из двух взаимосвязанных блоков, "гостиной" и "спальной зоны". Оба поддерживают постоянный визуальный связь с садом и главным домом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дешево и надежно: архитекторы показали забытый материал в современных домах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 10549
&quot;Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий&quot; - Геращенко
"Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий" - Геращенко Просмотров: 4140
8-летнего мальчика задушили ради мести
8-летнего мальчика задушили ради мести
 Просмотров: 3996
Родители отказались от дочери, которая спасла от пожара трех братьев и сестру
Родители отказались от дочери, которая спасла от пожара трех братьев и сестру Просмотров: 3735
&quot;Трупы валяются, как мусор&quot; - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
"Трупы валяются, как мусор" - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
3
 Просмотров: 3726
Дом
Современная спальня без лишнего: показали стильные идеи дизайна
Современная спальня без лишнего: показали стильные идеи дизайна
13
 Просмотров: 1665
Декоративная мельница в саду: как украсить участок
Декоративная мельница в саду: как украсить участок
6
 Просмотров: 153
Дизайнеры определили пять характерных черт уютной кухни
Дизайнеры определили пять характерных черт уютной кухни
15
 Просмотров: 630
Сдержанно и со вкусом: как совместить цвета в современной квартире
Сдержанно и со вкусом: как совместить цвета в современной квартире
16
 Просмотров: 432
Как выбрать батут для детей
Как выбрать батут для детей
5
 Просмотров: 108
Больше всего комментируют
15
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
6
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
5
"Слуги народа" назвали проблему номер один
5
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
2
Історія з курткою
Голосов: 50
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть