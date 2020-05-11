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вторник, 12 мая 2020 02:28

Цвет слоновой кости в интерьере: показали универсальные примеры дизайна
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Фото: yakrobitiremont.pp.ua

Цвет слоновой кости символизирует роскошь и подчеркивает отличный вкус хозяев. Такой цвет прекрасно сочетаются с любым цветом и стилем комнат, вы имеете в данный момент. Но лучше всего подходят для нежных тонов комнат, мебели, аксессуаров или посуды.

Об этом пишет Уakrobitiremont.

Несмотря на частые изменения в модных тенденциях дизайна интерьера, цвет слоновой кости остается актуальным уже длительное время. Его уместно использовать в помещениях любого типа и стиля, начиная с классики и заканчивая ультрасовременными решениями.

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Этот цвет хорошо сочетается со многими оттенками, что значительно упрощает процесс выбора.

В гостиной могут стоять обеденные столы или журнальные. Оба варианта трудно выбрать.

Лучше стол разместить у окна или посреди комнаты. Чаще всего в каждой гостиной можно увидеть большой, просторный диван и телевизор, установленный напротив него. В таком интерьере уместно компактный журнальный столик. Он особенно удобен в эксплуатации, достаточно легкий, что позволяет при необходимости переместить его без особых усилий.

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