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вторник, 08 июня 2021 11:15

Чем заменить скатерти на столе: яркие идеи для кухни
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Дизайн кухни меняют оригинальной скатертью на столе
Фото: design-homes.ru
Дизайн кухни меняют оригинальной скатертью на столе
Дизайн кухни меняют оригинальной скатертью на столе
Дизайн кухни меняют оригинальной скатертью на столе
Дизайн кухни меняют оригинальной скатертью на столе

К любому дизайну кухни можно подобрать дорожку на стол. Она кладется в центре стола по длинной стороне. Сверху относятся тарелки, бокалы, кладутся приборы.

Чтобы определиться с шириной бегунка, поделите ширину столешницы в два или три раза. По длине дорожка может превышать ее на 30 см, чтобы края красиво падали с каждого конца, но эту рекомендацию можно не соблюдать.

Еще один интересный способ застелить стол - расположить дорожку для двух людей, сидящих друг напротив друга, поперек. Изделия должны размещаться на расстоянии, чтобы поверхность не выглядела перегруженной. Между ними привлекательно выглядеть цветы в вазах или свечи.

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Натуральный материал - мешковина - прекрасно смотрится на деревянной столешницы, подчеркивая ее естественную текстуру. Чтобы смягчить ее грубость мешковины, сочетают с атласными лентами и контрастным кружевом.

Бегунок превратит стол в произведение искусства, если использовать для его создания технику лоскутного шитья. Яркая текстильная мозаика точно привлечет к себе внимание гостей.

Сервировка стола будет выглядеть изящно, если для его украшения использовать дорожки с изящной вышивкой. Еще более необычное решение - плетеный бегунок, сделанный в модном сегодня технике макраме.

В квартире-студии легко создать полноценную ночную зону. Для спального места отведите пространство в глубине квартиры в тихой части или у окна.

Можно выделять зоны цветом или различными покрытиями пола или стен, но делайте это аккуратно и выборочно. Квартира-студия будет выглядеть больше и просторнее, если она выполнена в едином стиле, в одной цветовой гамме.

design-homes.ru
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