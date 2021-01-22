Чем заменить мебельную стенку: показали модные варианты

Фото: art-room.od.ua

Уже стало не модным в гостиных ставить мебельные стенки. Чем можно заменить этот вариант, поговорим далее в статье.

Подвесные полки + ТВ

Привычную мебельную стенку могут заменить простые подвесные полки и большой телевизор. Цветовая гамма должна соответствовать стилю помещения.

Книжные стеллажи

С ними можно не только сделать комнату оригинальной, но и красиво хранить библиотеку. Стеллажи должны вписываться в общий стиль помещения.

Комод

Это простое решение для оформления гостиной. Лучше поставить комод напротив дивана. В нем можно хранить предметы для дома и другие аксессуары. Над мебелью можно разместить плазму или рамки с семейными фотографиями.

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электрокамин

Он не только создаст особую атмосферу в помещении, но и станет точкой сбора семьи по вечерам. Электрокамины существуют нескольких видов и форм, поэтому легко подобрать под свою комнату.

Для создания уютного жилья необходимо дополнять интерьер декоративными элементами. Например, вазами, картинами на стенах, светильниками, диванными подушками или напольными ковриками.