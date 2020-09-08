Чем удивить гостей: 15 вариантов оригинальных дверей

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Без межкомнатных дверей комната выглядит неуютной. Как правило, их делают незаметными, подбирая под цвет стен, мебели или пола. Но можно сделать интересными и яркими. Тогда этот элемент станет настоящим акцентом интерьера и запомнится всем гостям.

Выделить двери можно нестандартной форме, например закругленной. Или цветом - желтый цвет идеально разбавит белый интерьер.

Декорировать двери интересно с помощью ткани, которую можно повесить, как занавески, или наклеить, как декоративные элементы.

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Витражные двери выглядят, как настоящее искусство. Однако это вовсе не означает, что они должны стоить дорого. Для создания таких дверей можно купить специальные витражные краски или пленку.

Зеркальные двери - идеальное решение для небольших помещений. Они придают интерьеру легкости.

Освещение завершает или портит комнату. Особенно это касается кухни. Именно здесь собирается вся семья или гости. Скандинавский, современный или индустриальный стиль требуют различных моделей люстры. Они доступны в различных стилях и вариантах. Особенно популярными для кухни является потолочные светильники с круглым абажуром - классика среди потолочных светильников.