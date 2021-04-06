Белые спальни поражают шиком

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Отделка в белой комнате однотонное и спокойно. Стену красят или выкладывают светлой кирпичом. Чаще всего это одна акцент стена возле кровати. Такой вариант подойдет для помещений в стиле лофт. К таким стен подходит любое напольное покрытие имитирует дерево.

Чтобы спальня не ассоциировалась с больничным помещением, стоит разбавить ее декором. Это могут быть как акцентные яркие детали. Распишите стены всевозможными рисунками и узорами или украсьте ее красивыми картинами и памятными фотографиями. Добавьте в интерьер растения, положите на пол коврик. Комплект постельного белья дополните мягким пледом и интересными подушками.

Белое кровать - отличное решение для любой спальной комнаты. Она не будет выглядеть неуместно и придаст помещению ощущение свежести и комфорта, а также превратит комнату, став центральным элементом интерьера. В небольшой спальне уместно выглядеть угловое кровать. В элегантные и просторные - идеально впишется на ножках.

Тумбы - дополнительная часть мебельного гарнитура. Они подставками для настольных светильников и интерьерных аксессуаров, органайзерами для вещей, миниатюрными комодами и многим другим, включая в свою простую конструкцию много функций.

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Шторы в белой спальне также могут выступать как акцентной деталью, так и подходить к основной цветовой гаммы. Именно белые шторы - смелое решение, однако, если правильно обыграть их в интерьере, они будут выглядеть роскошно и стильно. Для того, чтобы белые шторы не напоминали о больничной палате - разбавьте их спокойных или темных оттенков гардинами. Относительно принта также стоит задуматься - возможно, это может стать ярким, интересным акцентом в комнате.

Для освещения в комнате устанавливаются декоративные подсветки или локальные светильники, заменяя собой массивные люстры. Шкафы в таком стиле чаще всего простые, с распашными дверцами, а кровать выбирают с мягким изголовьем.

Черно-белые спальни выглядят по-настоящему роскошно. Сначала стоит задуматься над выбором доминирующего цвета в помещении: советуем выбрать именно белый, так как он привносит в комнату ощущение гармонии и чистоты. Черный же цвет отлично будет смотреться как акцентного.

Оливковый цвет обладает удивительной способностью расслаблять и успокаивать. Он настраивает на спокойное времяпровождение, так и хозяевам помещения, и их гостям будет максимально комфортно находится в такой комнате. Этот оттенок прекрасно смотрится в любых проявлениях, будь то отделка стен, текстиль, мебель, и довольно дружелюбно сочетается с другими оттенками.