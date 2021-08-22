Ярко и удобно: как стильно оформить рабочее место школьника

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Обустройство рабочего места школьника очень важны. Он там будет проводить несколько часов каждый день. Учитывая прошлый год карантина, это рабочее место школьника может стать не только домашним, но и основным. Поэтому важно подойти к его обустройству очень серьезно.

Правила обустройства места:

1. Рабочее место должно быть изолировано от игровой зоны, чтобы ребенок не отвлекался. Лучше не ставить стол так, чтобы сидела к двери спиной, так школьник будет чувствовать себя сосредоточенно.

2. Идеально зона для стола школьника - перед окном. Так ребенок получит максимальное количество дневного света.

3. Столешница стола должна находиться ниже уровня груди на несколько сантиметров, чтобы ребенок мог легко опереться локтями о ней, при этом не сутулясь и не поднимая локти. Идеальным выбором станет стол с регулируемой высотой и наклоном столешницы.

4. Стул лучше брать регулируемый. Ребенок должен получать ногами к полу, а поперек должен прилегать к основанию стула.

5. Кроме природного и основного нужно добавить настольную лампу. Лампу лучше выбирать белого или светлого оттенка, а лампочку мощностью 60 Вт с матовым белым напылением. Для детской рабочей зоны идеально подойдут светлые чистые цвета.

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6. Продумайте различные способы хранения множества школьных мелочей: различные ящики и короба рядом со столом (на стеллаже, например), полки над столом, контейнеры, подставки, тумбы

7. Можно повесить постер с любимыми героями рядом и дать ребенку выбрать канцелярию самостоятельно. Меня в детстве (и даже в старших классах) очень мотивировала учиться моя коллекция хороших ручек.

Школа превращается в место, где ребенок теряет здоровье. Чаще всего страдает позвоночник. Все из-за парты, которые не подходят школьникам по росту. Также страдает стопа из-за некачественного или неправильно подобранная обувь. Правильная осанка - это забота родителей. Если ребенок с детства приучена сидеть за столом ровно, то и в школе проблем не будет. Корректор осанки - не лучший выбор, потому что от него ослабевает мышечный корсет спины. Это выльется в остеохондроз, боли в шее, пояснице.