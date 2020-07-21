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среда, 22 июля 2020 02:28

Яркие перевоплощения: показали самые модные обои 2020
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Интерьер 2020: назван модные обои сезона
Фото: remontbp.com
Интерьер 2020: назван модные обои сезона
Интерьер 2020: назван модные обои сезона
Интерьер 2020: назван модные обои сезона
Интерьер 2020: назван модные обои сезона

В 2020 году производители обоев предлагают оригинальные модели. Наряду со сложными узорами в пастельных тонах, среди новинок в тренде будут обои в простых узорах.

Модны горчичный, терракотовый-оранжевый, темно-синий, оливковый, нефритово-зеленый, коричневый или тепло-серый цвет. Среди хитов 2020 также еще будут монохромные обои с геометрическими узорами.

Флористические обои красуются в дизайне интерьера уже несколько сезонов.

Среди предложений, наряду с модными цветами пиона или банановых листьев, будут дикие цветы - сирень, папоротник, маки и чертополох. На вершине популярности также будут узоры, изображающие дуэты растений и животных. Поэтому в коллекциях на 2020 год нет недостатка в обоях с колибри, попугаями, павлинами или фламинго среди экзотической растительности, а также с бабочками, летающих в цветах.

Для тех, кто не любит гламура и насыщенных цветов, производители обоев подготовили большой выбор нейтральных вариантов. Модные также в светлых и легких цветах - отбеленная зелень, тепло-серый, сияющее серебро в небесно-голубом, светлый коралл или коричневый в цвете кофе с молоком.

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Металлический бум сопровождает дизайнеров интерьера в 2020 почти во всех интерьерах. В ванной комнате его можно найти на плитке, на кухне, а в гостиной, кабинете или спальне - на обоях.

Модные обои для гостиной или для спальни 2020 - это модели, имитирующие металлические поверхности, например, письма или пластины из меди, латуни или золота.

Скандинавский стиль устроился в современных квартирах надолго. Гостиной, оформленные в данном стилистическом направлении, светлые, простые и функциональные. Интерьер в первую очередь просторный, он характеризуется чистотой формы и приглушенными цветами. В дизайне преобладают белый, серый и коричневый. Дополнение к гостиной в скандинавском стиле чаще всего светлые, пастельные тона.

Главной особенностью скандинавского стиля является тесная связь с природой. Интерьеры, оформленные в данном направлении, отличаются минимализмом и простотой формы. Светлые стены, дерево и функциональная мебель подчеркивают естественность.

remontbp.com
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