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среда, 13 мая 2020 02:28

Яркая гостиная: как удачно совместить модный салатовый цвет
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Интерьер гостиной 2020: как подобрать цвета
Фото: remontbp.com
Интерьер гостиной 2020: как подобрать цвета
Интерьер гостиной 2020: как подобрать цвета
Интерьер гостиной 2020: как подобрать цвета
Интерьер гостиной 2020: как подобрать цвета

Сочные цвета могут оживлять интерьер и розбавяты основные оттенки. В том числе серые и кремовые. Есть много возможностей для комбинаций. Салатовый - это модный цвет, который появился во многих гостиных. Он связан с ранней весной, с молодой травой и первыми листьями кустов, которые оживают.

Сильный, энергичный и заражает хорошей, положительной энергией - вот как можно описать салатовый цвет в нескольких словах. Используемый в интерьерах гостиной, он приносит в комнату настоящую свежесть, открытость и современность.

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Сочетание салатового с бирюзой также считается правильным, например, с консервативными оттенками синего.

Более смелым людям можно порекомендовать высокую контрастность цветов, получаемую путем соединения салатового с красно-фиолетовым, который является контрастом на цветовом круге. Насыщенный окрас светло-зеленого цвета также выглядит интригующе с черным.

Сочетание серого цвета с выразительным салатовым создает чрезвычайно гармоничную комбинацию, просто идеальную. Серый цвет относится к группе приглушенных, спокойных и слегка прохладных. Он часто используется во всем интерьере, как в виде основы, так и дополнений, несмотря на то, что его элегантность может быть слишком потрясающей и даже немного скучной.

Оформление узкой комнаты приносит много вопрос и сложностей. И не важно это спальня или кухня. Всю есть свои нюансы, которых можно избежать правильными подходами.

Хозяевам подобных комнат часто приходится выбирать из двух одно: эстетику или удобство. Полноценно расставить мебель и не перегрузить помещение - на первый взгляд задача непосильная.

remontbp.com
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