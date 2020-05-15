Африканский интерьер поражает своей роскошью

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Етноинтерьеры всегда оригинальны, если сохранять чувство меры. Поэтому если вы не совсем готовы к созданию необычного африканского интерьера, отличающийся необычайной яркостью, то, как вариант, можно использовать в интерьере только отдельные его элементы.

Прежде чем приступить к созданию африканского стиля в интерьере, необходимо определиться с тем, какая стоит цель: либо задача состоит в привнесении лишь нескольких африканских колоритных оттенков в интерьер или это будет максимально полное повторение основных отличительных черт африканского жилья. Когда курс будет выбран, можно приступать к воплощению своей идеи.

1. Характерные самобытность, колоритность, динамичность, энергичность, экспрессия и контраст. С одной стороны здесь присутствует минимализм и простота форм, с другой стороны, заметил в декоре и грубость в фактуре.

2. Поскольку в интерьере данного стиля прослеживается напоминание о палящем солнце, о песках в пустыне и непроходимых джунглях, то и цветовая гамма соответственно определяется такими оттенками, как песочный, коричневый, терракотовый, оранжевый, желтый, кирпичный и даже болотно-зеленый. Допускается осторожное внедрение синих оттенков, но только в небольших количествах и в качестве акцента.

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3. Для отделки стен можно использовать обои с рисунком, имитирующим кожу рептилий или окраски диких животных. Можно скомбинировать обои, используя однотонные, имеют фактуру штукатурки с цветными, например, с имитацией экзотической кожи.

А можно просто покрасить стены в теплый или даже белый оттенок. Для придания яркости, можно выполнить бордюр, который имеет африканский орнамент или же он может быть просто бумажным или расписанным красками. Кстати, стены можно украсить росписью силуэтов животных.

Кроме этого, применение декоративной штукатурки является еще одним вариантом отделки стен. Еще лучше, если штукатурку искусственно "состарить". Иногда часть стен обрабатывается с африканским орнаментом тканью, а если это ванная комната или кухня, то прекрасно подойдет мозаика для облицовки стен или плитка с имитацией фактуры кожи рептилий.

Часто люди опасаются использовать красный цвет, как основной. Он энергичный, стимулирует психику человека, повышая аппетит. Такая кухня разбудит лучше, чем чашка крепкого кофе утром и придаст аппетит. Она идеальна для людей с характером, которые не боятся смелых цветов. Этот сильный, интенсивный цвет оживит интерьер и нарушит аппетит.