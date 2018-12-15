5 надежных способов защитить жилище от воров

 
Ексклюзивы
1/5
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1206
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 333
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 729
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2052
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
4 Просмотров: 297
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Просмотров: 765
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1269
Дело Насирова может развалиться в суде - политолог
Дело Насирова может развалиться в суде - политолог
Просмотров: 414
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2340
Украина будет выплачивать политзаключенным стипендии
Украина будет выплачивать политзаключенным стипендии
Просмотров: 126
Фото
Все фото
15
25
35
18
7
Коттедж со стеклянной стеной открывает сказочный вид на заснеженный лес
Коттедж со стеклянной стеной открывает сказочный вид на заснеженный лес
Лонгория продает свой уютный голливудский особняк по сниженной цене
Лонгория продает свой уютный голливудский особняк по сниженной цене
Похожий на дворец дом Эдди Мерфи продали по вдвое меньшей цене
Похожий на дворец дом Эдди Мерфи продали по вдвое меньшей цене
Пышно и со вкусом: как украшали дома к Рождеству в середине ХХ века
Пышно и со вкусом: как украшали дома к Рождеству в середине ХХ века
Построили неоднозначный отель, интерьер которого помогает выспаться
Построили неоднозначный отель, интерьер которого помогает выспаться
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 990
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2052
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1269
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2340
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1026
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
15 декабря 2018
1 Просмотров: 801
Заради субсидії
– Жінка не хоче моє прізвище дитині давати. Наполягає на своєму, – говорить Олександр. Місяць тому в сусіда і його цивільної дружини ...
суббота, 15 декабря 2018 23:28

5 надежных способов защитить жилище от воров

  Комментировать
5 надежных способов защитить жилище от воров
Воры в квартире: 5 надежных способов защиты жилья Фото: domashniy-uyut.net

От кражи никто не застрахован. Например, в одном Киеве ежедневно их происходит около 800 По всей Украине эта цифра достигает нескольких тысяч.

Чаще всего они происходят по праздникам. Итак новогодние отпуска очень опасно периодом.

Чтобы точно защитить свое жилье и имущество, надо проверить несколько моментов.

Надежный замок

Современный, надежный и дорогой замок не является надежной гарантией. Их все можно сломать, смотря просто за сколько времени.

Если таких замков в квартире два, воры могут просто отказаться от грабежа, ведь рискуют потерей времени.

Защита окон

Это могут быть решетки, чтобы их нельзя было открутить обычной отверткой с улицы. Также подходит бронированное стекло.

Хитрый звонок

Часто воры узнают о том, дома хозяева, просто позвонив в звонок. Есть звонки, имитирующие собачий лай. Даже если в таком случае вору никто не откроет, он поймет, что в квартиру заходить опасно.

Сигнализация

Один из самых надежных способов защиты: установка сигнализации. Она может включаться по датчикам движения, по видеокамере или если кто-то откроет дверь, окно. Сигнализация может просто отпугнуть воров, или же вызвать служб охраны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дешево и стильно: как заставить спальню выглядеть шикарно

Наемная охрана

Чтобы квартира охранялась надежно, можно заключить контракт с охранной фирмой. Это дорого и платить нужно каждый месяц, зато они сами устанавливают систему и приезжают в течение 3-5 минут после взлома.

С приходом холодов создать ощущение тепла можно благодаря нескольким простым приемам.

Французские дизайнеры учат переодевать квартиру несколько раз в год. Это не значит, что нужно выносить старую мебель и декор и полностью запасаться новым. Чтобы обновить свое жилье, стоит поменять картинку, создать уют. Это так же как и с гардеробом. Важна каждая деталь.

edinstvennaya.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «5 надежных способов защитить жилище от воров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
декабря

Груз чая вызвал войну в Англии

Бетховен посвятил любимой "Лунную сонату", но денег не дал

Самое читаемое
Появились первые фото с Объединительного собора
Появились первые фото с Объединительного собора
4
 4 Просмотров: 81763
Богини среди нас: показали откровенный фотопроект о женской силе
Богини среди нас: показали откровенный фотопроект о женской силе
11
 2 Просмотров: 45397
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
 9 Просмотров: 15129
Глубокое декольте и гигантское платье : Дженнифер Лопес поразила невероятным образом
Глубокое декольте и гигантское платье : Дженнифер Лопес поразила невероятным образом
10
 Просмотров: 9101
Балерина Екатерина Кухар прокомментировала поступок Полунина
Балерина Екатерина Кухар прокомментировала поступок Полунина Просмотров: 9045
Дом
Коттедж со стеклянной стеной открывает сказочный вид на заснеженный лес
Коттедж со стеклянной стеной открывает сказочный вид на заснеженный лес
15
 Просмотров: 2664
Лонгория продает свой уютный голливудский особняк по сниженной цене
Лонгория продает свой уютный голливудский особняк по сниженной цене
25
 Просмотров: 891
Похожий на дворец дом Эдди Мерфи продали по вдвое меньшей цене
Похожий на дворец дом Эдди Мерфи продали по вдвое меньшей цене
35
 Просмотров: 1206
Пышно и со вкусом: как украшали дома к Рождеству в середине ХХ века
Пышно и со вкусом: как украшали дома к Рождеству в середине ХХ века
18
 Просмотров: 2205
Построили неоднозначный отель, интерьер которого помогает выспаться
Построили неоднозначный отель, интерьер которого помогает выспаться
7
 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
54
Перед Софийским собором собрались на молитву за автокефалию тысячи человек
11
Навальный оскорбил украинцев
9
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
7
"Не чудите" - скандальный владыка Павел СБУшникам
6
Порошенко раскритиковали за торжественное шествие на Собор в сопровождении колоколов
Голосов: 13177
Голосование Почему я не буду голосовать за Юлию Тимошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Она уже была во власти и показала все свои возможности
  • Стране нужен президент другого качества
  • Ни на каких выборах не поддерживал ни ее, ни партию "Батькивщина"
  • Еще не определился с кандидатом
  • Буду голосовать за Тимошенко
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua