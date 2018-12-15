5 надежных способов защитить жилище от воров

Воры в квартире: 5 надежных способов защиты жилья Фото: domashniy-uyut.net

От кражи никто не застрахован. Например, в одном Киеве ежедневно их происходит около 800 По всей Украине эта цифра достигает нескольких тысяч.

Чаще всего они происходят по праздникам. Итак новогодние отпуска очень опасно периодом.

Чтобы точно защитить свое жилье и имущество, надо проверить несколько моментов.

Надежный замок

Современный, надежный и дорогой замок не является надежной гарантией. Их все можно сломать, смотря просто за сколько времени.

Если таких замков в квартире два, воры могут просто отказаться от грабежа, ведь рискуют потерей времени.

Защита окон

Это могут быть решетки, чтобы их нельзя было открутить обычной отверткой с улицы. Также подходит бронированное стекло.

Хитрый звонок

Часто воры узнают о том, дома хозяева, просто позвонив в звонок. Есть звонки, имитирующие собачий лай. Даже если в таком случае вору никто не откроет, он поймет, что в квартиру заходить опасно.

Сигнализация

Один из самых надежных способов защиты: установка сигнализации. Она может включаться по датчикам движения, по видеокамере или если кто-то откроет дверь, окно. Сигнализация может просто отпугнуть воров, или же вызвать служб охраны.

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Наемная охрана

Чтобы квартира охранялась надежно, можно заключить контракт с охранной фирмой. Это дорого и платить нужно каждый месяц, зато они сами устанавливают систему и приезжают в течение 3-5 минут после взлома.

С приходом холодов создать ощущение тепла можно благодаря нескольким простым приемам. Французские дизайнеры учат переодевать квартиру несколько раз в год. Это не значит, что нужно выносить старую мебель и декор и полностью запасаться новым. Чтобы обновить свое жилье, стоит поменять картинку, создать уют. Это так же как и с гардеробом. Важна каждая деталь.