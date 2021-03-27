10 подсказок, как сделать красивую акцентную стену

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Для гармонии в комнате должны быть правильно расставлены акценты. Покраска стены в другой цвет - сильный дизайнерский прием. Для его создания часто используют керамическую плитку, имитирующую натуральные материалы - дерево, камень, бетон, железо.

Акцент стена добавляет в интерьер неординарность, помогает избавиться от впечатления пресности. Она задает настроение интерьера и даже может скорректировать недостатки помещения. Это легко сделать, используя рисунок, узор или линии.

С помощью контрастного полосы посередине длинной стены можно достичь впечатления квадратности комнаты. Правильно выбранный цвет акцентной стены способен визуально приблизить или отдалить ее.

Объекты желтых, оранжевых, красных и коричневых цветов визуально кажутся ближе. Поэтому не стоит оформлять в такой палитре длинные стены. Зато небольшие короткие стены оформлены в теплых цветах казаться длиннее и помогут визуально скорректировать недостатки планировки.

Холодные же оттенки отдаляют объекты. Голубой, бледно-розовый, синий, фиолетовый, серый подойдут для длинной стены, красиво смотрятся на контрасте с теплым цветом дерева.

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Акцент стена не обязательно должна быть выполнена в контрастном цвете. Это может быть другая фактура - штукатурка, плитка стилизованная под кирпич или просто рельефная плитка. Фактура должна выделяться на фоне облицовки других стен в комнате.

Еще один метод акцентирования - орнамент или узор. Не обязательно даже вводить контрастный оттенок, он может соответствовать общей цветовой гамме облицовки. Узор сам по себе будет создавать динамику и доминировать, а еще работать на идею интерьера.

В ванной акцент делают на стене, где находится зеркало, или в зоне душевой кабины или ванной. У кухни - зону над рабочей поверхностью. Выделять можно и отдельные участки: например, над умывальником.

Оливковый цвет обладает удивительной способностью расслаблять и успокаивать. Он настраивает на спокойное времяпровождение, так и хозяевам помещения, и их гостям будет максимально комфортно находится в такой комнате. Этот оттенок прекрасно смотрится в любых проявлениях, будь то отделка стен, текстиль, мебель, и довольно дружелюбно сочетается с другими оттенками.