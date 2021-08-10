Тротуарную плитку моют отбеливателем

Куриный помет разъедает бетон

- Не обращал внимание на покрытие во дворе, пока не стал цепляться об асфальт, - говорит 60-летний Федор Одинец из села Новохатское Волновахского района Донецкой области. - Сорняки порвали его корнями, подняли, покрошили. Дождь залил трещины, зимой вода замерзла и добила покрытие.

Хозяин положил во дворе тротуарную плитку. Обустроил на ней водоотводы, чтобы не стояли лужи, не проседала земля и не повредил мороз.

- Перед песчано-гравийной подушкой положил на землю геотекстиль, - говорит. - Так в щелях не растут сорняки, не будут поднимать корнями плитку. Можно стелить двухслойную полиэтиленовую пленку, ламинированный картон или рубероид. Свою роль играют одинаково. Надо смотреть, что дешевле.

Швы между плиткой засыпает смесью песка и цемента, заливает водой. Так в щелях образуется бетон, в котором не будут расти сорняки.

- Мало положить плитку грамотно, - говорит строитель 44-летний Геннадий Бондарь из Хмельницкого. - За ней надо ухаживать, чтобы служила десятилетиями.

Больше всего вредят сорняки, которые прорастают в щелях и поднимают отдельные плитки. Периодически растения надо опрыскивать препаратами "Ураган" или "Раундап". Они безопасны для бетона, а растению сжигают корень.

- Со временем вся плитка вытирается ногами или шинами машины, покрывается пылью, выглядит изношенной, - говорит мастер. - На нее влияют перепады температур, дождь, снег. Покрытие следует заметать. Раз в месяц мыть водой. Не сильно, чтобы не вымыть песок из щелей.

Металлические инструменты для плитки - смерть. Не стоит рубить сапой сорняки, сбивать топором гололед или чистить снег стальной лопатой. Используйте только пластиковый инструмент. Зимой нельзя посыпать плитку солью. Она разъедает бетон.

Уязвима также к птичьему помету, гнилым фруктам или ягодам.

- Куриный помет разъедает плитку, а от синего винограда или шелковицы остаются пятна, - добавляет Геннадий Бондарь. - Мой не мой, а как новая выглядеть не будет.

Пятна от крови, кетчупа, мороженого или фруктов моют отбеливателем для тканей. 1,5 л "Белизны" растворяют в ведре воды, наносят на плитку и смывают через 20 мин.

- Труднее всего вымыть жирные пятна от моторного масла, - говорит мужчина. - Пока свежие, надо посыпать песком, крахмалом или кашицей из соды и уксуса. Несколько раз смыть. Старое пятно отчистит смесь гипса с водой. Стоит налить жидкого мыла для пены и помазать мостовую. Стереть после высыхания. Если не хотите ковыряться с гипсом, можно помазать скипидаром и нашатырным спиртом.

К бетонной тротуарной плитке прилипает гипс и цементный раствор.

- Во время ремонта старайтесь ее не заляпать, - продолжает хмельничанин. - Если так произошло, то быстро вымойте водой, пока не засохло.

Есть еще один вид пятен - белые высолы. Возникают на неокрашенных серой плитке. Чтобы их было меньше, плитку покрывают гидрофобизатором, который предотвращает натягивание воды.

В швах между плиткой в ​​тени часто растет мох.

- С ним тоже надо бороться, - говорит Геннадий Бондарь. - Помогает концентрированный раствор медного купороса. 0,5 килограмма надо развести в литре воды и нанести на мох. Через 10 минут смыть водой.

Защитный лак восстанавливает цвет

В строительных магазинах продают защитный лак для тротуарной плитки. Он заполняет микрощели на ее поверхности, создает тонкую полиуретановую пленку. Окрашенная плитка не накапливает грязь и не впитывает воду.

- Лак делает плитку красивее, потому что придает эффект "мокрого камня", - говорит строитель 44-летний Геннадий Бондарь из Хмельницкого. - Выглядит, как после дождя.

Лак повышает устойчивость плитки к царапинам и стиранию. Матовый имеет маркировку ЕС-69, глянцевый - ЕС-14.

- Наносят его валиком за один раз, мокрым по мокрому, - добавляет мастер. - Лучше обрабатывать новую плитку, особенно цветную. Это защищает от грибков, плесени и высолов. Правда, есть и минус - становится более скользкой зимой.