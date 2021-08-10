Тротуарную плитку моют отбеливателем

 
Ексклюзивы
1/5
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 90
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Просмотров: 558
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
1 Просмотров: 810
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1395
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 3051
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2376
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 576
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 639
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 423
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 7002
Фото
Все фото
2
&quot;Интернет помог сэкономить на мебель&quot;
"Интернет помог сэкономить на мебель"
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 432
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Просмотров: 144
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 2403
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1728
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1395
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
12 августа 2021
Просмотров: 189
Вдома
Зранку після дощу на вулицях Тального безлюдно. Вчора увечері я приїхав з Черкас, а сьогодні йду за покупками. — Заодно, — думаю ...
четверг, 12 августа 2021 07:56

Тротуарную плитку моют отбеливателем

  Комментировать
 

Куриный помет разъедает бетон

- Не обращал внимание на покрытие во дворе, пока не стал цепляться об асфальт, - говорит 60-летний Федор Одинец из села Новохатское Волновахского района Донецкой области. - Сорняки порвали его корнями, подняли, покрошили. Дождь залил трещины, зимой вода замерзла и добила покрытие.

Хозяин положил во дворе тротуарную плитку. Обустроил на ней водоотводы, чтобы не стояли лужи, не проседала земля и не повредил мороз.

- Перед песчано-гравийной подушкой положил на землю геотекстиль, - говорит. - Так в щелях не растут сорняки, не будут поднимать корнями плитку. Можно стелить двухслойную полиэтиленовую пленку, ламинированный картон или рубероид. Свою роль играют одинаково. Надо смотреть, что дешевле.

Швы между плиткой засыпает смесью песка и цемента, заливает водой. Так в щелях образуется бетон, в котором не будут расти сорняки.

- Мало положить плитку грамотно, - говорит строитель 44-летний Геннадий Бондарь из Хмельницкого. - За ней надо ухаживать, чтобы служила десятилетиями.

Больше всего вредят сорняки, которые прорастают в щелях и поднимают отдельные плитки. Периодически растения надо опрыскивать препаратами "Ураган" или "Раундап". Они безопасны для бетона, а растению сжигают корень.

- Со временем вся плитка вытирается ногами или шинами машины, покрывается пылью, выглядит изношенной, - говорит мастер. - На нее влияют перепады температур, дождь, снег. Покрытие следует заметать. Раз в месяц мыть водой. Не сильно, чтобы не вымыть песок из щелей.

Металлические инструменты для плитки - смерть. Не стоит рубить сапой сорняки, сбивать топором гололед или чистить снег стальной лопатой. Используйте только пластиковый инструмент. Зимой нельзя посыпать плитку солью. Она разъедает бетон.

Уязвима также к птичьему помету, гнилым фруктам или ягодам.

- Куриный помет разъедает плитку, а от синего винограда или шелковицы остаются пятна, - добавляет Геннадий Бондарь. - Мой не мой, а как новая выглядеть не будет.

Пятна от крови, кетчупа, мороженого или фруктов моют отбеливателем для тканей. 1,5 л "Белизны" растворяют в ведре воды, наносят на плитку и смывают через 20 мин.

- Труднее всего вымыть жирные пятна от моторного масла, - говорит мужчина. - Пока свежие, надо посыпать песком, крахмалом или кашицей из соды и уксуса. Несколько раз смыть. Старое пятно отчистит смесь гипса с водой. Стоит налить жидкого мыла для пены и помазать мостовую. Стереть после высыхания. Если не хотите ковыряться с гипсом, можно помазать скипидаром и нашатырным спиртом.

К бетонной тротуарной плитке прилипает гипс и цементный раствор.

- Во время ремонта старайтесь ее не заляпать, - продолжает хмельничанин. - Если так произошло, то быстро вымойте водой, пока не засохло.

Есть еще один вид пятен - белые высолы. Возникают на неокрашенных серой плитке. Чтобы их было меньше, плитку покрывают гидрофобизатором, который предотвращает натягивание воды.

В швах между плиткой в ​​тени часто растет мох.

- С ним тоже надо бороться, - говорит Геннадий Бондарь. - Помогает концентрированный раствор медного купороса. 0,5 килограмма надо развести в литре воды и нанести на мох. Через 10 минут смыть водой.

Защитный лак восстанавливает цвет

В строительных магазинах продают защитный лак для тротуарной плитки. Он заполняет микрощели на ее поверхности, создает тонкую полиуретановую пленку. Окрашенная плитка не накапливает грязь и не впитывает воду.

- Лак делает плитку красивее, потому что придает эффект "мокрого камня", - говорит строитель 44-летний Геннадий Бондарь из Хмельницкого. - Выглядит, как после дождя.

Лак повышает устойчивость плитки к царапинам и стиранию. Матовый имеет маркировку ЕС-69, глянцевый - ЕС-14.

- Наносят его валиком за один раз, мокрым по мокрому, - добавляет мастер. - Лучше обрабатывать новую плитку, особенно цветную. Это защищает от грибков, плесени и высолов. Правда, есть и минус - становится более скользкой зимой.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тротуарную плитку моют отбеливателем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Самолет взорвался и врезался в гору

Самое читаемое
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
3
 Просмотров: 6651
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
6
 Просмотров: 5544
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
 Просмотров: 5184
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
8
 Просмотров: 5157
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
17
 Просмотров: 4320
Дом
Мини-трактор дает дополнительную прибыль
Мини-трактор дает дополнительную прибыль
За серой брусчаткой проще ухаживать
За серой брусчаткой проще ухаживать
Моющие средства с хлором разъедают окна
Моющие средства с хлором разъедают окна Просмотров: 135
Яркие упаковки привлекают детей
Яркие упаковки привлекают детей
Посуду моют содой и горчичным порошком
Посуду моют содой и горчичным порошком Просмотров: 189
Больше всего комментируют
4
Донбасс, Крым, "Северный поток-2": что Зеленский обсудит с Меркель
3
"С идеальными бровями и борщами": Мендель поделилась мыслями об обязанностях женщин
2
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2
В ОП отреагировали на слова Резникова о войсках США в Украине
1
Квадратные животные: художник показал впечатляющие фото
Голосов: 183
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть