Швы между плиткой закрашивают маркером

- Потратила 150 гривен, пол дня поигралась, и ванная комната стала как новая, - говорит киевлянка 34-летняя Юлия Федоренко.

Перед Пасхой женщина убирала в ванной комнате. Вымыла химическими препаратами налеты, ржавчину, грязь, вычистила кафель.

- Несколько часов дышала хлоркой, а швы между плиткой все равно оставались грязные, - продолжает. - Когда-то были белые, а стали темно-серые. Пшикала бактериями, драла зубной щеткой - без эффекта. Увидела в интернете маркер для плитки. Заказала два, на следующий день покрасила швы.

Маркер стоит от 65 грн. Зарисовывает швы между плиткой акриловой краской. Держится до двух лет.

- Захожу зубы чистить - возникает ощущение свежего ремонта, - говорит Федоренко. - Хотя делали его 10 лет тому назад.