Мягкие окна не боятся жары и мороза

 
Ексклюзивы
1/5
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Просмотров: 297
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
Просмотров: 360
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1 Просмотров: 414
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 531
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 441
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
Просмотров: 468
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 441
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
1 Просмотров: 945
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
1 Просмотров: 6867
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 414
Фото
Все фото
2
&quot;Интернет помог сэкономить на мебель&quot;
"Интернет помог сэкономить на мебель"
Интервью
1/5
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 531
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 441
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
Просмотров: 468
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 315
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Просмотров: 459
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
9 Просмотров: 1908
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
четверг, 15 июля 2021 06:31

Мягкие окна не боятся жары и мороза

  Комментировать

Годятся для беседок и павильонов

- Дома есть беседка, - говорит 32-летний Александр Вилинский из Ровно. - До этой весной была открытая. В дождь и ветер там холодно, зимой снега наносило. Решили закрыть.

Ставить традиционные стеклопакеты не хотел.

Существуют прозрачные, матовые и комбинированные

- Начал искать в интернете варианты, - рассказывает. - Нашел фирму, которая устанавливает окна из мягкого стекла. Это поливинилхлоридная пленка толщиной 5 миллиметров. Проконсультировали меня, показали фотографии. Я замерял прогоны, которые надо закрыть, прислал размеры. Прислали несколько рулонов "Новой почтой".

Беседка Вилинских имеет размеры 6 на 4 м, высотой 2,5 м. Окна обошлись в 20 тыс. грн.

 

- Устанавливали их вдвоем с кумом, - говорит Александр Вилинский. - Первое окно закрыли за час, потом пошло быстрее. С последним справились за 20 минут. Беседка стала уютная, можно сидеть зимой. При необходимости окна можно открывать - закручиваются вверх на нужную высоту. Двери закрываются замком-молнией. Такие же окна увидел в кафе в городе. Стоят у них несколько лет, не снимают никогда.

- Мы изготавливаем мягкие окна из японской пленки, - говорит 33-летний Станислав Кошель, заместитель директора столичной фирмы.

- Есть прозрачные, матовые и комбинированные, - продолжает. - Для "рамы" используем бельгийский тентовый материал с лакированным покрытием. Армированный стеклосеткой, плотный. Немного тоньше, чем тент на фурах. Водостойкий, не выгорает, не выделяет вредных веществ, легко моется. Есть разных цветов. Тентовую ткань вокруг мягкого стекла припаиваем на швейцарском оборудовании при температуре 500 градусов.

В комплект входит прозрачное окно с непрозрачной рамой, набитые сверху ремешки и скобы для крепления, саморезы. Снизу конструкция запаяна тентовыми отливами, чтобы защитить от ветра и дождя.

- Для установления нужен только шуруповерт и два человека - один придерживает, второй крепит, - рассказывает Станислав Кошель. - Беседку оборудуем за полдня. Для удобства скручивания и лучшей натяжки окна в нижней части можно сделать карман. В него вкладывается полипропиленовая труба с арматурой, края запаиваются заглушками. Двери изготавливаем так же, как и окна, только с молнией. Она имеет двусторонний бегунок. Можно закрыть как снаружи, так и изнутри. По сравнению со стеклянным или пластиковым окном, мягкое стекло безопаснее для детей. Материал не горючий. Летом террасу или веранду можно сделать открытой. Это актуально было во время карантина для ресторанов и кафе. Окна из жидкого стекла можно сравнить с однокамерным стеклопакетом.

1 кв. м мягкого окна стоит 500 грн. Почти 250 грн - фурнитура для него.

- Стоимость зависит от конструкции. Большое глухое окно значительно дешевле, чем несколько маленьких такой же площади, которые открываются. Погонный метр замка-молнии на окно стоит 250 гривен.

Гарантию на окна из мягкого стекла японского производства дают на 10 лет. Из китайского материала - не более двух лет.

- Китайская пленка быстро мутнеет, неустойчивая к ультрафиолету. Летом ссыхается, зимой лопается. Лучше заплатить немного больше, но за качественный материал от проверенного производителя.

Ухаживать за такими окнами несложно. Достаточно помыть теплой водой от пыли с жидким моющим средством.

Автор: Любовь СТРЕЛЕЦКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мягкие окна не боятся жары и мороза». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
7
 Просмотров: 20756
Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
 Просмотров: 9774
Луческу отказался от главного таланта &quot;Динамо&quot;
Луческу отказался от главного таланта "Динамо" Просмотров: 9639
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
 1 Просмотров: 8703
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
 Просмотров: 8559
Дом
Бензиновые мотокосы рассчитаны на три года работы
Бензиновые мотокосы рассчитаны на три года работы Просмотров: 981
Синтетическая постель накапливает грибки
Синтетическая постель накапливает грибки Просмотров: 135
Инфракрасная сушилка "Січ" сохраняет вкус и витамины фруктов
Инфракрасная сушилка "Січ" сохраняет вкус и витамины фруктов Просмотров: 9
Твердотопливный котел в два раза выгоднее, чем газовый
Твердотопливный котел в два раза выгоднее, чем газовый Просмотров: 9
Робот-пылесос сам убирает дом
Робот-пылесос сам убирает дом Просмотров: 135
Больше всего комментируют
7
Аваков подал в отставку
6
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
5
"Слуги народа" снова взялись за русификацию
3
Увольнение Тупицкого с КСУ: СМИ узнали решение Верховного суда
1
"Наш герб - Тризуб" - сетью распространяется инициатива против законопроекта Зеленского
Голосов: 682
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть