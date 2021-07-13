Мягкие окна не боятся жары и мороза

Годятся для беседок и павильонов

- Дома есть беседка, - говорит 32-летний Александр Вилинский из Ровно. - До этой весной была открытая. В дождь и ветер там холодно, зимой снега наносило. Решили закрыть.

Ставить традиционные стеклопакеты не хотел.

Существуют прозрачные, матовые и комбинированные

- Начал искать в интернете варианты, - рассказывает. - Нашел фирму, которая устанавливает окна из мягкого стекла. Это поливинилхлоридная пленка толщиной 5 миллиметров. Проконсультировали меня, показали фотографии. Я замерял прогоны, которые надо закрыть, прислал размеры. Прислали несколько рулонов "Новой почтой".

Беседка Вилинских имеет размеры 6 на 4 м, высотой 2,5 м. Окна обошлись в 20 тыс. грн.

- Устанавливали их вдвоем с кумом, - говорит Александр Вилинский. - Первое окно закрыли за час, потом пошло быстрее. С последним справились за 20 минут. Беседка стала уютная, можно сидеть зимой. При необходимости окна можно открывать - закручиваются вверх на нужную высоту. Двери закрываются замком-молнией. Такие же окна увидел в кафе в городе. Стоят у них несколько лет, не снимают никогда.

- Мы изготавливаем мягкие окна из японской пленки, - говорит 33-летний Станислав Кошель, заместитель директора столичной фирмы.

- Есть прозрачные, матовые и комбинированные, - продолжает. - Для "рамы" используем бельгийский тентовый материал с лакированным покрытием. Армированный стеклосеткой, плотный. Немного тоньше, чем тент на фурах. Водостойкий, не выгорает, не выделяет вредных веществ, легко моется. Есть разных цветов. Тентовую ткань вокруг мягкого стекла припаиваем на швейцарском оборудовании при температуре 500 градусов.

В комплект входит прозрачное окно с непрозрачной рамой, набитые сверху ремешки и скобы для крепления, саморезы. Снизу конструкция запаяна тентовыми отливами, чтобы защитить от ветра и дождя.

- Для установления нужен только шуруповерт и два человека - один придерживает, второй крепит, - рассказывает Станислав Кошель. - Беседку оборудуем за полдня. Для удобства скручивания и лучшей натяжки окна в нижней части можно сделать карман. В него вкладывается полипропиленовая труба с арматурой, края запаиваются заглушками. Двери изготавливаем так же, как и окна, только с молнией. Она имеет двусторонний бегунок. Можно закрыть как снаружи, так и изнутри. По сравнению со стеклянным или пластиковым окном, мягкое стекло безопаснее для детей. Материал не горючий. Летом террасу или веранду можно сделать открытой. Это актуально было во время карантина для ресторанов и кафе. Окна из жидкого стекла можно сравнить с однокамерным стеклопакетом.

1 кв. м мягкого окна стоит 500 грн. Почти 250 грн - фурнитура для него.

- Стоимость зависит от конструкции. Большое глухое окно значительно дешевле, чем несколько маленьких такой же площади, которые открываются. Погонный метр замка-молнии на окно стоит 250 гривен.

Гарантию на окна из мягкого стекла японского производства дают на 10 лет. Из китайского материала - не более двух лет.

- Китайская пленка быстро мутнеет, неустойчивая к ультрафиолету. Летом ссыхается, зимой лопается. Лучше заплатить немного больше, но за качественный материал от проверенного производителя.

Ухаживать за такими окнами несложно. Достаточно помыть теплой водой от пыли с жидким моющим средством.