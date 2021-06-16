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Автомобильный чехол защищает от града

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Герметичный вредит кузову

- С юности имею привычку - постоянно вожу в багажнике старый плед, - говорит 43-летний Игорь Можар из Первомайска Николаевской области. - Уже 100 раз выручил. В прошлом году спас машину от града. После того положил еще один, потолще.

Игорь ездит на корейском кроссовере - полноприводном пятиместном авто повышенной проходимости.

- Машину использую на полную, не жалею. Потому что это она создана для меня, а не наоборот, - продолжает Можар. - На работу, отдых, рыбалку, пикник с ночевкой, море, за покупками, с семьей к родителям. Вожу стройматериалы, рыболовные снасти, детские велосипеды. Друзья смеются, что мотор не глушу.

Плед выручает постоянно. Зимой есть во что закутаться, если замерз. Впитывает влагу, когда что-то протекает. Летом плед - незаменим. Где-то в палатке накрыться или подстелить, обернуть какие-то доски или арматуру, которые во время транспортировки могут порвать салон. Если возишь цемент или другие сухие смеси, без пледа не обойтись. Обернул мешки и никогда салон не будет в пыли. Затем аккуратно собрал, вытряхнул и чисто.

Укрываю машину пледом, если долго стоит на солнце. Чтобы не так нагревалась, краска не выгорала. Специально для этого пришил резинки, которыми цепляю за колеса и зеркала. Так не слетает.

Плед защищает от града.

- В прошлом году налетел внезапно, когда я на рыбалке был, - говорит Игорь Можар. - Успел накинуть на машину плед. Лупил величиной с вишню. А на машине - ни одной ямочки. Года три тому назад был ураган. Ветер ломал ветви деревьев, поднимал в воздух все, что плохо лежало. По всему двору летали пластиковые бутылки, ведра, миски, камни. Машина стояла на улице, било по ней беспощадно. Была покрыта, не пострадала.

Единственная проблема - плед трудно стирать, а иногда надо. Запихиваю в стиралку, когда в доме нет жены. Потому что наслушаюсь.

От палящего солнца, дождя, снега или града машину лучше защищает гараж или жесткий навес. Если таковых нет, покупают автомобильный чехол и соблюдают правила хранения на улице.

- Кузов - самая дорогая часть любой машины, - говорит автомастер 38-летний Николай Ласица из Киева. - Но каждый владелец осознает это лишь тогда, когда авто надо рихтовать, красить, пидваривать. Когда узнают цену ремонта, за голову хватаются. Жалеют, что сэкономили сотни гривен и не уберегли от ржавчины. Теперь должны отдавать тысячи долларов.

Советует, как выбрать автомобильный чехол.

- При правильном использования чехол убережет от многих факторов, - говорит Ласица. - Но при неправильном - наделает вреда.

Главное - чехол должен быть сделан из паропроницаемой ткани. Чтобы под ним не накапливался конденсат, от которого машина быстро ржавеет и гниет. Если накрываете авто на несколько дней или недель - закрепите чехол максимально жестко, чтобы нигде не терся. Лучше пришить к нему дополнительные шлейки. Потому что ветер будет трепать чехол туда-сюда, чесать кузов. Приедете, а крылья и двери рваные. Особенно, если перед покрытием машина была грязная.

Автомобильные чехлы есть разных цветов, размеров. Стоят от 600 грн.

- Берите светлого цвета, чтобы не так нагревался, - советует Николай Ласица. - От града лучше защищают чехлы на вспененной подложке. Но такие тяжело и долго надевать, занимают много места. И защищают только от малого града или веток. Если будут лететь льдины диаметром с яблоко, никакие чехлы не уберегут.

Автор: Мирослава ГНИТЮК
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