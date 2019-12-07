Журнал с обнаженной актрисой стоил полдоллара

Хью Хефнер запустил журнал Stag Party - "Мальчишник". Впоследствии переименовал его в Плайбой. Фото: pre-party.com.ua

Первый номер мужского журнала Playboy с Мэрилин Монро на обложке вышел 10 декабря 1953 года в Чикаго. Один номер стоил 50 центов, поэтому тираж - 70 000 экземпляров раскупили мгновенно. Он принес славу и его создателю Хью Хефнеру и актрисе Мэрилин Монро.

Хью Хефнер родился 9 апреля 1926-м в городе Чикаго. В школе выдавал нарисованную собственноручно газету с карикатурами. Два года служил военным корреспондентом в штабе Тихоокеанского флота США. Работал редактором журнала Shaft, затем - в отделе рекламы журнала Esquire. На одолженных у инвесторов i матери 9,6 тысячи долларов запустил журнал Stag Party - "Мальчишник". Впоследствии переименовал его в Playboy - "Бездельник".

"Еще в армии я увидел, успех у мужчин имеют картинки обнаженных женщин. Хотел создать журнал такой, как Esquire, но динамичный, более откровенен, раскрепощен и сексуальный. Где бы вместо фотографий породистых лошадей и джентльменов были снимки обнаженных девушек", - вспоминал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В первом комиксе Бэтмен носил красные штаны и крылья

1955 года Хью решил печатать в своем журнале фото не только кинозвезд, но и обычных девушек. Обнаженными позировали лучшие топ-модели и актрисы мира. В начале 1960-х Хефнер создал телешоу "Пентхаус Плейбоя", купил особняк, открыл первый клуб Playboy в Чикаго.

В компании Playboy Enterprises входило книгоиздания, модельное агентство, звукозаписывающая и киностудия. Скандальную известность в СССР журнал Playboy получил в 1989, после размещения фото на обложке советской актрисы Наталья Негода. Ежегодно журнал приносил около $ 6 млн только в розничной продаже. Хью Хефнер скончался в Лос-Анджелесе 27 сентября 2017 года в своем особняке.

Бэтмен рядом с Суперменом и Человеком-пауком - один из самых известных супергероев. 28 мая 1939 американском издательстве DC Comics Вышла первая книга комиксов "Бет-мен" художника Боба Кейна и писателя Билла Фингера.