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пятница, 01 ноября 2019 11:22

Жене сказали, что осудили - чекисты убили украинского поэта

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Жене сказали, что осудили - чекисты убили украинского поэта
Степана Бена расстреляли в 1937-м. Жене сообщили, что сослан без права переписки Фото: uamoderna.com

Украинские учителя и поэта Степана Бендюженка - Бена расстреляли чекисты 1 ноября 1937-го. Жене Анастасии сообщили, что осужден на 10 лет без права переписки.

Печатался как член Союза крестьянских писателей "Плуг". Первый и единственный сборник стихов "Сладкий мир" вышел в 1929 году.

В том же году мужчину арестовали впервые. Обвинили в агитации против коллективизации, "мотивы которой прослеживались в произведениях". Также добавили связь с несуществующим "Союзом освобождения Украины". Тогда чекисты пытались свернуть украинизацию и обосновать погром украинской интеллигенции. По делу проходили выдающиеся академики, бывшие члены Центральной Рады и другие близкие к ним лица.

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Ссылку отбывал 3 года на севере Сибири. Второй раз Бена арестовали 1937-м во время Большого террора. Обвинили в участии в "контрреволюционной националистическо-повстанческой диверсионной организации, ставившей целью свержение Советской власти и реставрацию капитализма", - отмечает Украина модерна.

По одной версии приговор исполнили в Черкассах. По другой мужчину перевели в Киевскую тюрьму НКВД где и совершили роковой выстрел. Тело вместе со многими другими жертвами сталинского террора вывезли в Быковнянский лес.

Жена узнала о смерти мужа только в 1943-м. Сообщили, что "умер в ссылке от бронхопневмонии". Все это время семья носила передачи.

29 октября 1900 года в селе Лозуватка Шполянского района Черкасской области родился поэт Степан Бен. Настоящая фамилия - Бендюженко. Был репрессирован за "сладкую" и "горькую" любовь к Украине. Успел выдать только один сборник стихов "Сладкий мир".

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Дата
01
ноября

Жене сказали, что осудили - чекисты убили украинского поэта

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