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четверг, 07 октября 2021 14:42

Железная дорога и предприятия - показали старинные фото Могилева-Подольского
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Монастырь
Фото: Polona
Вход в монопольный сад
Общий вид на город
Общий вид на город
Карантин

Gazeta.ua показала фото города Могилев-Подольский Винницкой обл. конца 1910-х годов.

Тогда город был центром хлебной торговли на Днестре. Местные купцы контролировали товарные потоки, которые шли по Днестру с Подолья и Галиции в Одесский морской порт. Продавали лес, хлеб, муку, известь и другое.

В городе было девять крупных магазинов и 324 лавки. Могилев имел право на проведение ежегодно двух двухнедельных ярмарок. В городе проживали 1166 ремесленников, которые имели 25 специальностей. Было два табачных, четыре сально-свечных, восемь кожевенных предприятий, салотопенная и мыловарня.

В августе 1892 года в городе появилась железная дорога. Это способствовало развитию промышленности. В Могилеве-Подольском начали строить заводы.

В начале XX в. население города составляло около 32 тыс. Местные крестьяне съезжались туда в поисках работы. Более половины населения города составляли евреи.

В городе было 3840 домов. Большинство из них были деревянными, крытыми железом, деревом и соломой.

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Пивоварня приносила ежегодно более 56 тыс. рублей годового дохода.

Опубликовали фото Жолквы Львовской области. Фотографии были сделаны в 1890-1900 годах. Поселение на территории Жолквы было давно. Городские права оно получило в 1603-м.

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07
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