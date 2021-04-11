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воскресенье, 11 апреля 2021 12:59

Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей

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Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей
Сегодня чествуют Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Фото: АП

Президент Владимир Зеленский в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей почтил память погибших.

От имени президента в Мемориальном комплексе "Бабий Яр" в Киеве возложили цветы, сообщает Офис президента.

Зеленский напомнил, что в годы Второй мировой войны в нацистских лагерях, застенках, на каторжных работах Украина потеряла множество своих сыновей и дочерей

"Мы помним о них всех. В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов", - отметил украинский лидер.

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Цветы также возложили к памятному знаку погибшим в Сырецком концлагере и памятному знаку "Память ради будущего" на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

27 января, был освобожден самый большой нацистский "лагерь смерти" - Освенцим. С тех пор эту дату отмечают как Международный день памяти жертв Холокоста. Накануне этой даты авторы фильма Освенцим: Нерасказанное отреставрировали несколько редких фото, сделанных неизвестным немецким фотографом, и представили их в цвете.

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