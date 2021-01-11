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вторник, 12 января 2021 08:21

Запретили клонирование людей

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Запретили клонирование людей
Клонирована овечка Долли получила имя в честь кантри-певицы Долли Партон. Фото: https://lookmytrips.com

19 стран-членов Евросоюза 12 января 1998-го подписали протокол о запрете клонирования человека. Опыты на животных разрешили.

Эксперименты по клонированию животных продолжались более 10 лет. Чтобы создать клон, с замороженной молочной железы мертвой овцы взяли клетки. Из них перенесли ядра в 227 яйцеклеток овцы, которая стала суррогатной матерью. Образовалось 29 эмбрионов. Выжил один. 22 февраля 1997 ученые из Эдинбурга, Шотландия впервые сообщили об успешном клонировании овцы. Новорожденная получила имя Долли. Возникла особь, идентична умершей. Никаких генетических признаков животного, которое вынашивало ягненка, она не имела.

После овечки ученые клонировали лошадей, собак, кошек, редких животных. Американские ученые заявили, что им впервые удалось клонировать человека. Это всего 5 человеческих эмбрионов, которые прожили 5 дней.

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Около 27 стран Европы подписали протокол о запрете клонирования человека. Самой категорической является церковь. Ватикан не раз отмечал полной невозможности вмешательства в акт божественного творения. Папа Римский осудил проведение подобных экспериментов.

2019-го родился первый в мире клонированный котенок "Чеснок". Его клонированием занималась китайская компания Sinogene Biotechnology Company. Предоставляется услуга клонированию животных. Ее стоимость $ 35,4 тыс. В будущем планируют клонировать животных, находящихся на грани исчезновения.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
12
января

Начались массовые аресты

Запретили клонирование людей

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