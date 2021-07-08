Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что его политсила хочет перенять опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой.

Gazeta.ua собрала основные факты из истории КПК.

Коммунистическую партию Китая основала группа коммунистов во главе с революционером в 1921 году. Он принимал участие в революции 1911 года. Тогда демократические силы свергли монархию династии Цин. После этого Дуся увлекся марксизмом. Летом 1920 года Чэнь основал в Шанхае марксистский кружок. В то время под влиянием Октябрьской революции в России идеи коммунизма распространились Китаем. Дуся сплотил вокруг себя многих сторонников. Вместе с ними основал Коммунистическую партию Китая и провел ее первый съезд,

В 1920-х влияние коммунистов росло и это пугало крупных предпринимателей. В 1927 году лидер партии Гоминьдан Чан Кайши объявил КПК вне закона. Националисты развернули в стране антикоммунистическую кампанию. Начались массовые аресты деятелей КПК. Коммунисты ушли в подполье.

В 1931 году лидеры коммунистов Мао Цзэдун и Чжу Дэ основали Китайскую советскую республику. Силы Гоминьдана захватывали все больше территорий коммунистов. С 1931 года до начала 1934 года количество советских районов сократилось, однако некоторые из них расширили свою территорию. Китайская Красная армия успешно отразила четыре карательных походов армии Гоминьдана.

В 1934 начался Великий поход коммунистов. Сторонники КПК вышли из своих территорий, чтобы избежать окружения войсками Гоминьдана. Поход окружил Мао Цзэдун. 20 октября 1935, преодолев около 10 тыс. км, у подножия Великой китайской стены армия Мао встретилась с представителями провинциального советского комитета Северного Шэньси. Таким образом удалось объединить силы. Мао Цзэдун после похода стал лидером КПК.

Во время Второй мировой войны Гоминьдан и коммунисты объединились для борьбы с Японией. Им удалось освободить страну от оккупантов, но после Второй мировой войны в Китае началась гражданская война. На территории Китая тогда было много представителей США и СССР. Американцы старались не вмешиваться в политический конфликт. Советская сторона помогала Мао Цзэдуну.

24 апреля 1949 года войска КПК под командованием маршала Лю Бочэна вступили в столицу гоминьдановского Китая - город Нанкин. Под контролем националистов остался лишь остров Тайвань. Он до сих пор остается отдельным государством. 1 октября 1949 в Пекине коммунисты провозгласили Китайскую народную республику. На следующий день Советский Союз первым признал КНР и заключил с ней договор о дружбе, союзе и взаимной помощи.

Коммунисты решили ускорить экономический рост в Китае в 1958-м. Мао Цзэдун приказал начать политику "Большого скачка". Начали внедрять массированную коллективизацию. Но попытки подменить профессионализм энтузиазмом, а также неправильные решения в области сельского хозяйства обернулись катастрофой. Голодной смертью умерло от 20 до 40 млн человек.

Одним из элементов "Большого скачка" была кампания малой металлургии. Китайцев поощряли строить доменные печи во дворах и выплавлять сталь. Полученный металл был плохого качества и ни на что не годился. Кампания провалилась.

В Китае процветал культ личности Мао Цзэдуна

Тогда же состоялась кампания по уничтожению воробьев. Птиц объявили основными сельскохозяйственными вредителями. Их взялись истреблять. Без воробьев в Китае начали размножаться гусеницы. Они ели посевы. Это стало одним из причин голода.

В 1966 году Мао Цзэдун начал массовую кампанию под лозунгом борьбы с "ревизионизмом" и "остатками буржуазии в партии, правительстве и армии". Она получила название "Культурная революция". Школьники, студенты и молодые рабочие стали уходить в отряды "красной гвардии" - "хунвэйбины". Они нападали на людей, которых считали врагами революции. Больше всего пострадали интеллектуалы. Молодые люди уничтожали древние объекты культуры. Останки императора династии Мин Ваньли хунвэйбины выволокли из гробницы и сожгли. Всего во время "культурной революции" погибло до 100 млн китайцев.

Молодые хунвэйбины в Шанхае тренируются

Лидера Советского Союза Никиту Хрущева в Китае объявили ревизионизмом 1969-го. Пекин возмутила его борьба со сталинизмом. Китай объявил территориальные претензии. С помощью артиллерии советскими войсками удалось выбить китайцев из пограничного острова Даманский. Но он потом все равно отошел КНР в результате переговоров.

В1972 году произошла встреча Мао Цзэдуна и Ричарда Никсона. Это стало возможным с помощью "пинг-понгивськои дипломатии". Игроки в настольный теннис из США и КНР ездили друг к другу и налаживали связи. КПК поддержала переход к капиталистической экономики.

"Не важно, какого цвета кошка - главное, чтобы ловила мышей", - говорил тогдашний лидер Китая Дэн Сяопин.

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В апреле 1989 года смерть бывшего генерального секретаря ЦК КПК Ху Яобана вызвала волнения во многих городах КНР. Его считали сторонником демократизации. Особую активность проявили студенты Пекина. 16 апреля 1989 группа молодых людей устроила на площади Тяньаньмэнь акцию в память о Яобане. Партийное руководство восприняло фоторепортаж о событиях как одобрение акции партийным руководством. В Пекине начались демонстрации, в которых приняли участие до 2 млн. человек. Люди выступили против монополии КПК на власть и партийной коррупции. Войска жестко придавили протест. Количество убитых и раненых остается неизвестным. Китайское правительство заявляло о 242 жертвах.

КПК остается правящей партией в Китае

Сейчас КПК возглавляет Си Цзиньпин. В Китае усилилась цензура. Партия жестко контролирует интернет. Большое количество соцсетей и порталов заблокировали. Запрещено критиковать лидера партии. После того, как Си Цзиньпина начали сравнивать с Винни Пухом, этого персонажа запретили в КНР.

Издание "Синьхуа" сообщило, что Давид Арахамия поздравил руководство Китайской комиунистической партии и всех китайцев со 100-летием создания политсилы. "Председатель политсовета "Слуги народа" подчеркнул, что принципы правящих партий Украины и Китая во многих вещах совпадают, поскольку их девизом является служение народу. Арахамия высоко оценил тот факт, что несмотря на огромную территорию Китая, КПК представлена в каждом населенном пункте страны - от небольших сел до больших городов. Этот опыт непременно стоит перенимать, считает глава политсовета "Слуга народа", - сообщается. Китайское государственная агентство новостей также отметило, что Арахамия год назад прочитал на русском языке книгу "Си Цзиньпин о государственном управлении", которая "произвела на него сильное впечатление", поэтому он решил способствовать появлению украиноязычного тиража книги.