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суббота, 15 января 2022 08:20

Закончили строительство крупнейшего в мире административного здания

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Закончили строительство крупнейшего в мире административного здания
Пентагон был построен во время Второй мировой войны Фото: pbs.twimg.com

Строительство Пентагона для министерства обороны США было закончено 15 января 1943-го. Это было самое большое в мире административное здание.

Идея постройки появилась в 1941-м. Президент Рузвельт дал официальное согласие на постройку в районе аэропорта Гувер в Арлингтоне. Соседние старые ломбарды, фабрики, 150 домов и других построек снесли. Вместо стали при строительстве здания использовался железобетон, а большая часть наполнителя для этого бетона была взята с территории вокруг самого Пентагона, в том числе из реки Потомак.

Здание получилось таким приземистым потому, что по проекту оно не могло быть выше пяти этажей, чтобы не нарушать живописные виды. Во-вторых, в тот момент из-за войны в стране был острый дефицит стали.

Длина каждой из пяти сторон Пентагона равна 281 м, периметр – около 1405 м, суммарная длина коридоров – 28 км. Здание имеет пять надземных и два подземных этажа, высота надземной части – 23,5 м. В здании 7754 окна.

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Строительство Пентагона длилось примерно 16 месяцев и обошлось американским налогоплательщикам в $83 млн — огромные деньги на тот момент. Здесь расположены департамент Армии, Военно-морской департамент, департамент Военно-воздушных сил, Ведомство министра обороны, объединенный комитет начальников штабов и другие ведомства.

В вестибюле здания открыли магазины, офисы банков и других организаций, обслуживающих работников министерства. Здесь есть цветочный, кондитерский и ювелирный магазин, кафе и рестораны всемирно известных сетей. В Пентагоне проводятся экскурсии для широкой публики. Ежегодно его посещают около 100 тыс. человек.

В США 30 сентября 1954-го закончились испытания первой в мире атомной подводной лодки "Наутилус". Атомную субмарину "Наутилус" построили в 1954 году под руководством капитана Хаймана Риковера.

Экипаж состоял из 13 офицеров и 92 матросов. Лодку оснастили оборудованием для изготовления мороженого, разлива Coca-Cola и музыкальной системой. Имел шесть носовых 533-млм торпедных аппаратов и нес на борту 24 торпеды. В первое плавание отправился в следующем году.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
15
января

Закончили строительство крупнейшего в мире административного здания

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