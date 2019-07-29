За день умерли три актрисы - в город пришла страшная болезнь

На горе Чумка хоронили больных, погибших от чумы. Фото: Odessa

В Одессе вспыхнула эпидемия чумы 2 августа 1812 года. В городе ввели карантин, но эпидемия была очень сильной.

С окончанием войны между Российской империей и Турцией чума была в Стамбуле, на Кавказе и в владениях Турции на реке Дунай. На кораблях болезнь завезли в город греческие купцы.

Первые случаи не были распознаны. И лишь только тогда, когда в одесской гостинице для актеров умерли внезапно сразу три актрисы, которие купили шали у греков началась паника. Мэр города Ришелье собрал Медицинскую совет и объявил аварийное состояние в городе, разделили его на 5 частей. Каждую часть поручили отдельном врачу. Особые карантинные учреждения оборудовали в крепости Одессы и в городской инфекционной ликарни. За день в умирало до 20 человек.

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Был запрет на вылов рыбы, не принимали новые корабли торговцев, всех сухопутных обращали из города в карантинных пунктов на 30-дневное наблюдение. Жителям города было запрещено покидать свои дома. Деньги вымачивали в растворе уксуса и только после этого передавали другим лицам.

К декабрю Одесса имела 2632 умерших от чумы. Хоронили их на горе Чумка. Строгий карантин длился 46 суток.

Оборона Севастополя во время Крымской войны между Российской Империей и союзническими войсками Османской империи, Великобритании, Французской империи и Сардинского Королевства началась 25 сентября 1854.