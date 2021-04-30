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пятница, 30 апреля 2021 16:46

Впервые нашли беременную мумию

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Впервые нашли беременную мумию
В Варшаве хранили мумию, внутри которой был плод. Фото: W. Ejsmond et al. / Journal of Archaeological Science, 2021

Рентгенологическое исследование древней мумии Хор-Джехути из Национального музея в Варшаве показало, что забальзамированное тело принадлежало беременной женщине.

Раньше думали, что это человек. Женщина принадлежала к элите и умерла в возрасте 20-30 лет на 26-30 неделе беременности. Ее тщательно мумифицировали, сообщает Journal of Archaeological Science.

В Национальном музее Варшавы есть коллекция древнеегипетских мумий. Ее слабо исследовали. Мумию Хор-Джехути подарили в 1826 году Варшавскому университету.

Исследователи проверили датировку и происхождение самой мумии. Сопоставление технологий мумификации, надписей на гробе и крышке, наличие некоторых артефактов указало на I в. до н. э. Судя по надписям, они принадлежали высокопоставленному чиновнику из Фив. Рентгенологическое исследование мумии показало, что гроб и крышку сделали для другого человека, а не для мумии.

Ученые выдвинули предположение, что мумию поместили в гроб случайно в древние времена или это сделали торговцы древностями в XIX в. Вместе с тем датировки мумии, гроба и крышки совпали. Это говорит об одном и том же месте захоронения.

В теле есть частичные повреждения, но сохранилось оно хорошо. Мозг удалили через носовую полость, череп заполнили бальзамирующим веществом. Бинты на верхней части торса смоделировали в форме женской груди. В нижней левой части живота ученые обнаружили вертикальный разрез кожи для удаления внутренних органов и последующего возвращения их в тело забальзамированными. Над пупком нашли амулет в виде текстильного кольца. Это позволило ученым сделать вывод, что тело принадлежало женщине с высоким статусом.

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Пол мумии подтвердили наличием плода, груди и женских половых органов. Анализ изношенности зубов показал, что женщина умерла в возрасте от 20 до 30 лет. Плод мумифицировали вместе с матерью. Но его не удалили. Окружность его головы составляет 25 см, что позволило исследователям оценить возраст в 26-30 недель.

Древнеегипетскую женщину по имени Такабути убили топором. К такому выводу пришли ученые, которые заново исследовали ее мумию возрастом 2,6 тыс. лет. Такабути жила в столице Верхнего Египта Фивах, теперь Луксор, и была 20-30 летней аристократкой.

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Дата
30
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