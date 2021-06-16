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четверг, 17 июня 2021 01:13

Возле Одессы нашли затонувший военный корабль
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На затонувшем корабле нашли снаряды
Фото: ГСЧС
На затонувшем корабле нашли снаряды
На затонувшем корабле нашли снаряды
На затонувшем корабле нашли снаряды

В Одесской области возле курортного поселка Лебедевка на затонувшем корабле времен Второй мировой войны нашли снаряды.

"За период с 7 июня водолазы-саперы ГСЧС обследовали 18 тысяч квадратных метров дна. Изъяли 49 артснарядов калибра 75 мм, 5700 единиц подрывников и 12350 единиц других взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении ГСЧС.

Специальные работы продолжаются ежедневно. Спасатели используют водолазное снаряжение и специальные технические приборы, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих.

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"К проведению специальных работ привлекли восемь специалистов и две единицы специальной техники", - добавили в пресс-службе ГСЧС.

В селе Горенка под Киевом на пляже "Лазурный" нашли арсенал времен Второй мировой войны. Об опасной находке в водоеме сообщили местные, информирует пресс служба ГСЧС Киевщины.

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