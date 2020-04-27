Восстановили уникальный фильм, где показаны украинские военные 1920

В польском фильме показали армию УНР. Фото: ninateka.pl

В Польше восстановили фильм Polonia Restituta 1918-1920, в котором присутствует армия УНР.

В киноленту вошли документальные кадры, записанные во время борьбы Польши за независимость и Варшавской битвы, сообщает "Историческая правда".

Ленту изготовили в начале 1928 года по заказу Генерального штаба Польши.

В фильме показана война за Галичину, Польско-украинский союз и освобождение Киева от большевиков в мае 1920 года. Есть руководители армии УНР Симон Петлюра, Михаил Омелянович-Павленко, Святослав Шрамченко, Павел Пащевский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На кораблях Черноморского флота в Крыму подняли украинские флаги

Реставрацию ленты осуществила Национальная фильмотека Польши. Фильм можно посмотреть по ссылке.

На сайте Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины устроили выставку документов к 100-летию подписания Варшавского договора. Его тайно подписали представители делегации УНР и Польши.