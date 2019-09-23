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понедельник, 23 сентября 2019 13:07

Воевали за женщин - 7 тыс. лет назад Европу всколыхнул кризис

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Воевали за женщин - 7 тыс. лет назад Европу всколыхнул кризис
Период неолитической революции (6-4 тыс. до н.э.) не был таким спокойным, как считали ученые Фото: welt.de

Археологи пришли к выводу, что 7 тыс. лет назад центральную Европу всколыхнул сильный кризис. На это указывают многочисленные остатки сотен людей, погибших насильственной смертью.

Больше всего останков обнаружили в Херксхайме в Германии. По мнению ученых, такие находки противоречат тезисам французского философа Жан-Жака Руссо, который рассказывал о счастливом исходном состоянии человека. На самом деле жизнь в конце периода неолита не было мирной, а отмечалась вспышками насилия, сообщает Die Welt.

Анализ черепов показывает, что все люди были убиты ударами в затылок. Но самое интересное, что среди скелетов нет молодых женщин.

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"Видимо женщины были лучшей добычей нападавших, поскольку они же страдали от их недостатка или хотели причинить вред другим группам путем ограблений", - рассказывает археолог Харальд Меллер.

Нехватка женщин была лишь одним из симптомов кризиса, который всколыхнул большие части континента около 7 тыс. лет назад. Неолитическая революция привела к оседлости населения, которое редко контактировало с первобытными охотниками и собирателями. Но все же между группами существовали торговые контакты.

Около 5 тыс. до н.е. признаки кризиса усилились. Теплый климат изменился неустойчивым - сухим летом и холодной влажной зимой. Плохой урожай провоцировал войны за уменьшающиеся ресурсы, которые коснулись и религиозной сферы. Свыше 1 тыс. человек за 50 лет принесли в жертву в кровавых ритуалах только в одном месте. Мясо сдирали с костей и, вероятно, принимали в пищу, что свидетельствует о раннем каннибализме.

Международная группа ученых изучила окаменелые остатки человека эпохи позднего палеолита (35 тыс. - 8 тыс. лет назад) в пещере в Южной Трансильвании, Румыния. Исследователи установили, что он умер насильственной смертью.

Найденный череп принадлежал взрослому человеку, жившему 33 тыс. лет назад. Характерным признаком находки является перелом правой кости черепа.

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