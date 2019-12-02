Военный присвоил часть государственной казны

Атаман Емельян Волох. Явление "атаманщины" во времена Украинской революции 1917-1921-го историки оценивают крайне негативно Фото: wikipedia

Атаман войск УНР Емельян Волох похитил казну Украинской Народной Республики и перешел на сторону большевиков 2 декабря 1919-го.

Вместе с атаманами Александром Данченком и Федором Божком подняли мятеж против Директории УНР и украинских войск в городе Любар - теперь на юге Житомирщины. Тогда украинские войска находились в "треугольнике смерти", зажатые между красноармейцами, белогвардейцами и поляками.

Предатели, находясь под красной пропагандой, призвали украинцев бороться за советскую власть. Тогда же, вместе с отрядом гайдамаков, напали на местную почту где находилась украинская государственная казна. Бандиты захватили 2 млн. украинских карбованцев и 30 тыс. царских серебряных рублей, чем поставили украинское правительство и верных военных в худшее положение.

Дальнейшая судьба средств с украинского Госказначейства неизвестна.

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В 1930-х Волоха обвинили в "подготовке антибольшевистского вооруженного восстания", а в 1937-м расстреляли в урочище Сандармох.

Атаманщина или Атамания - наличие на определенной территории большого количества партизанских отрядов во главе со своими атаманами (командирами), которые не подчиняются власти в результате ее политической слабости.