Вместо анестезии пациентку держали двое мужчин

Davnʹorymsʹkyy kesariv roztyn vpershe provodyly dlya vydalennya dytyny z utroby materi, yaka pomerla pid chas polohiv. Foto: https://artefact.org.ua Elizabet Khoh Bennett z Edoma iz shtatu Virdzhyniya, stala pershoyu amerykansʹkoyu zhinkoyu, yakiy uspishno zroblenyy kesariv roztyn 14 sichnya 1794 roku. Operatsiyu provodyv yiyi cholovik - doktor Dzhessi Bennet. Oskilʹky porodilli ne davaly anesteziyi, yiyi dovelosya trymaty. Pokrovytelem kesarevoho roztynu ye Afrykansʹkyy kesariy , molodyy dyyakon, zamuchenyy u Terrakini, yakyy zaminyv yazychnytsʹku viru na khrystyyanstvo. Davnʹorymsʹkyy kesariv roztyn vpershe provodyly dlya vydalennya dytyny z utroby materi, yaka pomerla pid chas polohiv. Za rymsʹkymy zakonamy 8 st. do R. KH., u vypadku smerti zhinky pry polohakh slid bulo vyynyaty z neyi dytynu. Prypuskayutʹ, shcho taka praktyka pochalasya z relihiynoyi vymohy ne khovaty mertvu zhinku vahitnoyu. Z 16 stolittya protsedura mala vysokyy rivenʹ smertnosti. U Velykobrytaniyi ta Irlandiyi rivenʹ smertnosti u 1865 rotsi stanovyv 85%. CHYTAYTE TAKOZH: Khirurhy navchylysya robyty naypopulyarnishu v sviti operatsiyu Elizabet Khoh Bennett protyahom doby na mohla narodyty pershu dytynu. Yiyi cholovik - likar Bennett vyrishyv zrobyty kesariv roztyn. Zhinka blahala cholovika tse zrobyty. Doktor Bennet zrobyv operatsiynyy stil z dvokh doshchok, pidtrymuvanykh bochkamy. Dav druzhyni laudanum, shchob zrobyty yiyi sonnoyu, i dva nehrytyansʹki sluhy pidtrymuvaly yiyi na stoli. Doktor Bennett nozhem zrobyv nadriz na zhyvoti, vytyahnuv svoyu donechku Mariyu. Zashyv khirurhichnu ranu mitsnoyu llyanoyu nytkoyu. Zhinka vidnovylasya pislya operatsiyi za misyatsʹ. U shtati Ayova 4 sichnya 1885 roku doktor Vilʹyam Hrant proviv pershu u sviti uspishnu operatsiyu z vydalennya apendyksa. Do tsʹoho usi khvori pomyraly vid zapalennya i zarazhennya nutroshchiv. Показати більше 1734/5000 Древнеримский кесарево сечение впервые проводили для удаления ребенка из утробы матери, которая умерла во время родов. Фото: https://artefact.org.ua

Элизабет Хог Беннетт с Едома с штата Вирджиния, стала первой американской женщиной, которой успешно сделано кесарево сечение 14 января 1794 года. Операцию проводил ее муж - доктор Джесси Беннет. Поскольку роженицы не давали анестезии, ее пришлось держать.

Покровителем кесарева сечения является Африканский кесарь, молодой диакон, замученный в Терракини, который заменил языческую веру на христианство. Древнеримский кесарево сечение впервые проводили для удаления ребенка из утробы матери, которая умерла во время родов. По римским законам 8 ст. до Р. Х., в случае смерти женщины при родах следовало вынуть из нее ребенка. Предполагается, что такая практика началась с религиозной требования не хоронить мертвую женщину беременной. С 16 века процедура имела высокий уровень смертности. В Великобритании и Ирландии уровень смертности в 1865 году составил 85%.

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Элизабет Хог Беннетт течение суток на могла родить первого ребенка. Ее муж - врач Беннетт решил сделать кесарево сечение. Женщина умоляла мужа это сделать. Доктор Беннет сделал операционный стол из двух досок, поддерживаемых бочками. Дал жене лауданум, чтобы сделать ее сонной, и два негритянские слуги поддерживали ее на столе. Доктор Беннетт ножом сделал надрез на животе, вытащил свою дочь Марию. Зашил хирургическую рану прочной льняной нитью. Женщина восстановилась после операции за месяц.

В штате Айова 4 января 1885 доктор Уильям Грант провел первую в мире успешную операцию по удалению аппендикса. К этому все больные умирали от воспаления и заражения внутренностей.