Вместо анестезии пациентку держали двое мужчин

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 423
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 1701
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
7 Просмотров: 2286
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3789
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 17145
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7497
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1494
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1089
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 52209
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7740
Фото
Все фото
6
35
10
4
29
Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото
Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото
Играли в футбол и строили мосты – оцифровали фото, сделанные в Сербии во время Первой мировой войны
Играли в футбол и строили мосты – оцифровали фото, сделанные в Сербии во время Первой мировой войны
Как выглядел 1890-го городок в Карпатах, который превратили в курорт – фото
Как выглядел 1890-го городок в Карпатах, который превратили в курорт – фото
Во дворце императора нашли потайную комнату
Во дворце императора нашли потайную комнату
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Видео
Все видео
Исследовали 5 км подземелий у Харькова
Исследовали 5 км подземелий у Харькова
В скифском кургане нашли украшение из Египта
В скифском кургане нашли украшение из Египта
Нашли дворец древней цивилизации
Нашли дворец древней цивилизации
Из Москвы предлагали $3 тыс - героиня сериала "Чернобыль" не разрешила показывать ее историю
Из Москвы предлагали $3 тыс - героиня сериала "Чернобыль" не разрешила показывать ее историю
Создали 3D модели кораблей, которые затонули у Хортицы
Создали 3D модели кораблей, которые затонули у Хортицы
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2412
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1962
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2853
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3834
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 873
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 774
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
вторник, 14 января 2020 08:20

Вместо анестезии пациентку держали двое мужчин

  Комментировать
Вместо анестезии пациентку держали двое мужчин
Davnʹorymsʹkyy kesariv roztyn vpershe provodyly dlya vydalennya dytyny z utroby materi, yaka pomerla pid chas polohiv. Foto: https://artefact.org.ua Elizabet Khoh Bennett z Edoma iz shtatu Virdzhyniya, stala pershoyu amerykansʹkoyu zhinkoyu, yakiy uspishno zroblenyy kesariv roztyn 14 sichnya 1794 roku. Operatsiyu provodyv yiyi cholovik - doktor Dzhessi Bennet. Oskilʹky porodilli ne davaly anesteziyi, yiyi dovelosya trymaty. Pokrovytelem kesarevoho roztynu ye Afrykansʹkyy kesariy , molodyy dyyakon, zamuchenyy u Terrakini, yakyy zaminyv yazychnytsʹku viru na khrystyyanstvo. Davnʹorymsʹkyy kesariv roztyn vpershe provodyly dlya vydalennya dytyny z utroby materi, yaka pomerla pid chas polohiv. Za rymsʹkymy zakonamy 8 st. do R. KH., u vypadku smerti zhinky pry polohakh slid bulo vyynyaty z neyi dytynu. Prypuskayutʹ, shcho taka praktyka pochalasya z relihiynoyi vymohy ne khovaty mertvu zhinku vahitnoyu. Z 16 stolittya protsedura mala vysokyy rivenʹ smertnosti. U Velykobrytaniyi ta Irlandiyi rivenʹ smertnosti u 1865 rotsi stanovyv 85%. CHYTAYTE TAKOZH: Khirurhy navchylysya robyty naypopulyarnishu v sviti operatsiyu Elizabet Khoh Bennett protyahom doby na mohla narodyty pershu dytynu. Yiyi cholovik - likar Bennett vyrishyv zrobyty kesariv roztyn. Zhinka blahala cholovika tse zrobyty. Doktor Bennet zrobyv operatsiynyy stil z dvokh doshchok, pidtrymuvanykh bochkamy. Dav druzhyni laudanum, shchob zrobyty yiyi sonnoyu, i dva nehrytyansʹki sluhy pidtrymuvaly yiyi na stoli. Doktor Bennett nozhem zrobyv nadriz na zhyvoti, vytyahnuv svoyu donechku Mariyu. Zashyv khirurhichnu ranu mitsnoyu llyanoyu nytkoyu. Zhinka vidnovylasya pislya operatsiyi za misyatsʹ. U shtati Ayova 4 sichnya 1885 roku doktor Vilʹyam Hrant proviv pershu u sviti uspishnu operatsiyu z vydalennya apendyksa. Do tsʹoho usi khvori pomyraly vid zapalennya i zarazhennya nutroshchiv. Показати більше 1734/5000 Древнеримский кесарево сечение впервые проводили для удаления ребенка из утробы матери, которая умерла во время родов. Фото: https://artefact.org.ua

Элизабет Хог Беннетт с Едома с штата Вирджиния, стала первой американской женщиной, которой успешно сделано кесарево сечение 14 января 1794 года. Операцию проводил ее муж - доктор Джесси Беннет. Поскольку роженицы не давали анестезии, ее пришлось держать.

Покровителем кесарева сечения является Африканский кесарь, молодой диакон, замученный в Терракини, который заменил языческую веру на христианство. Древнеримский кесарево сечение впервые проводили для удаления ребенка из утробы матери, которая умерла во время родов. По римским законам 8 ст. до Р. Х., в случае смерти женщины при родах следовало вынуть из нее ребенка. Предполагается, что такая практика началась с религиозной требования не хоронить мертвую женщину беременной. С 16 века процедура имела высокий уровень смертности. В Великобритании и Ирландии уровень смертности в 1865 году составил 85%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хирурги научились делать самую популярную в мире операцию

Элизабет Хог Беннетт течение суток на могла родить первого ребенка. Ее муж - врач Беннетт решил сделать кесарево сечение. Женщина умоляла мужа это сделать. Доктор Беннет сделал операционный стол из двух досок, поддерживаемых бочками. Дал жене лауданум, чтобы сделать ее сонной, и два негритянские слуги поддерживали ее на столе. Доктор Беннетт ножом сделал надрез на животе, вытащил свою дочь Марию. Зашил хирургическую рану прочной льняной нитью. Женщина восстановилась после операции за месяц.

В штате Айова 4 января 1885 доктор Уильям Грант провел первую в мире успешную операцию по удалению аппендикса. К этому все больные умирали от воспаления и заражения внутренностей.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вместо анестезии пациентку держали двое мужчин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

Вместо анестезии пациентку держали двое мужчин

Самое читаемое
Что происходит с долларом: курс валют
Что происходит с долларом: курс валют Просмотров: 33319
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
6
 Просмотров: 18000
Дорофеева ошеломила признанием не только фанатов, но и собственного мужа
Дорофеева ошеломила признанием не только фанатов, но и собственного мужа
4
 Просмотров: 16164
Сколько в среднем будет стоить гектар земли
Сколько в среднем будет стоить гектар земли Просмотров: 13842
Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото
Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото
6
 Просмотров: 9945
История
Выставили на продажу драгоценности, которые украли в музее
Выставили на продажу драгоценности, которые украли в музее Просмотров: 576
Узнали, кому принадлежало золото найдено в парке
Узнали, кому принадлежало золото найдено в парке Просмотров: 1791
140 человек - показали дневной отчет чекиста
140 человек - показали дневной отчет чекиста Просмотров: 2512
Взялись за декоммунизацию "тачанки"
Взялись за декоммунизацию "тачанки" Просмотров: 1791
Сегодня Щедрый вечер: традиции и запреты
Сегодня Щедрый вечер: традиции и запреты Просмотров: 2052
Больше всего комментируют
7
В Генпрокуратуре открыли дело против Трубы – Гончаренко
7
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
5
Украинцы хотели сильной руки Лукашенко, но не Путина - Бекешкина о выборах
3
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
3
В Иране продолжаются массовые протесты
Голосов: 1606
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua