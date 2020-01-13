Вместо анестезии пациентку держали двое мужчин

Элизабет Хог Беннетт с Едома с штата Вирджиния, стала первой американской женщиной, которой успешно сделано кесарево сечение 14 января 1794 года. Операцию проводил ее муж - доктор Джесси Беннет. Поскольку роженицы не давали анестезии, ее пришлось держать.
Покровителем кесарева сечения является Африканский кесарь, молодой диакон, замученный в Терракини, который заменил языческую веру на христианство. Древнеримский кесарево сечение впервые проводили для удаления ребенка из утробы матери, которая умерла во время родов. По римским законам 8 ст. до Р. Х., в случае смерти женщины при родах следовало вынуть из нее ребенка. Предполагается, что такая практика началась с религиозной требования не хоронить мертвую женщину беременной. С 16 века процедура имела высокий уровень смертности. В Великобритании и Ирландии уровень смертности в 1865 году составил 85%.
Элизабет Хог Беннетт течение суток на могла родить первого ребенка. Ее муж - врач Беннетт решил сделать кесарево сечение. Женщина умоляла мужа это сделать. Доктор Беннет сделал операционный стол из двух досок, поддерживаемых бочками. Дал жене лауданум, чтобы сделать ее сонной, и два негритянские слуги поддерживали ее на столе. Доктор Беннетт ножом сделал надрез на животе, вытащил свою дочь Марию. Зашил хирургическую рану прочной льняной нитью. Женщина восстановилась после операции за месяц.
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