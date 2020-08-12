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среда, 12 августа 2020 14:20

Владимир Самойленко развлекал гостей на свадьбе Ивана Франко игрой на бубне
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Писатель Владимир Самойленко умер в Боярке под Киевом 12 августа 1925 года. Там его и похоронили. Гроб по казацкому обычаю накрыли красной китайкой.

Он был известен еще с 1880-х годов своими сатирическими стихами в которых обличал недостатки власти и общества - "Эльдорадо", "Неблагодарный конь", "На печи", "Новый порядок", "Собаки". Распространяли их подпольно и выполняли по частных литературных салонах. Публиковать в Киеве запрещали. Некоторые напечатали украинские издания в подавстрийском Львове под псевдонимами В. Сивенький, Иваненко, Полтавец, Смутный.

"Я радостно пожал ему руку, имя "Сивенький" было мне знакомо. Как соредактор львовской "Зари", я получил пред тем несколько его стихотворений, которые сразу поразили меня чем-то необычным, искренним и близким сердцу. Улыбка, с которым молодой поэт принял мое приветствие, будто сразу сделала его еще знакомее, еще ближе мне ", - вспоминал Иван Франко о встрече со студентом историко-филологического факультета Владимиром Самойленко в начале мая 1886 года в Киеве.

Владимир Самойленко вспоминал: «Во время моей жизни в Чернигове мы часто вместе с Борисом Гринченко ходили на прогулку, то нас почему-то прозвали «Моцарт» (меня) и «Сальери» (Гринченко)".
Фото: kotsubinsky.org
На открытие памятника Ивану Котляревскому в Полтаве 12 сентября 1903-го собрались люди из большинства украинских земель Российской империи и Австро-Венгрии. В торжествах принял участие и Владимир Самойленко, который тогда работал секретарем в земской управе в Миргороде - на фото сидит крайний слева в третьем ряду
На открытии памятника Ивану Котляревскому в Полтаве 12 сентября 1903-го
Владимир Самойленко
Владимир Самойленко с друзьями в Чернигове

Уже известный поэт приезжает из Львова, который входит в состав Австро-Венгрии, жениться на Ольге Хоружинской. После венчания в церкви при Коллегии Павла Галагана устраивают праздничный обед. Гостей угощают вином. Раздаются тосты. Считают брак символическим, поскольку сочетает галичанина и девушку подроссийского Приднепровья.

"Как сейчас, вижу я перед глазами показную фигура Павла Житецкого, стакан в руке - предлагает выпить за крепкое единение Галичины и Украины, - запомнила старшая сестра невесты Антонина Трегубова. - Он, да и не он один, смотрел на брак как на некоторой степени политический шаг. После речи Житецкого кто-то крикнул: "Горько!" Молодой не знал, что это оно означает, пока мой муж не дал ему объяснение, поцеловав меня. Ольга ответила молодому поцелуем".

Владимир Самойленко знает Ольгу Хоружинскую уже давно по киевским литературным вечерах и кружкам. Зовут его в студенческих кругах Сивенький, потому выделяется своими не по годам белыми волосами.

"Сидит было он у себя в малой комнате. Бринькает, перебирая струны гитары, верной своей спутницы во всех приключениях, и что-то бубнит про себя, - писал историк Игнатий Житецкий в статье "Со времен студенчества" 1925 года. - Но при приглашении на какое-то собрание сразу бросался к толпе. Сам он не часто декламировал свои стихи. Любителями этого были его товарищи, а больше всего близкий друг Сергей Шелухин. Раз за разом можно было видит обоих поэтов - одного будто бы в "миноре", а второго - высокого, темноволосого, с острым взглядом, болтливого. Их радушно встречала всякая вечеринка, всякое общественное и частное праздник. Шелухин находчивый, шумный, со скрипкой в ​​руках. Самойленко - важный, с бубном. Вот музыки идут, будет и к пению и к танцам".

Играли и развлекали гостей они и на свадьбе Ивана Франко.

В следующем году Владимир Самойленко наведывается к молодой паре во Львове. Водят гостя по окраинах, по лесам собирают землянику. Это становится возможным благодаря киевской "Старой громаде". Чтобы киевские студенты видели движения, которые зарождались в Галиции, отправляют каждое лето туда двух-трех студентов. Дают 100 рублей, которых должно хватить на дорогу и проживание в течение двух месяцев. Вот отправили в такое путешествие Владимира Самойленко.

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Там он пристает к трем десяткам студентов и гимназистов, которые отправляются в "путешествие краем". Среди участников путешествия будущие доктор права Кирилл Трилевский, писатель Осип Маковей и композитор Остап Нижанкивский.

Едут сначала по железной дороге, а дальше фирами. Кое-где крестьяне на лошадях выезжают навстречу с флагами. Затем все направляются к местной "Читальные" или "Обществу трезвости". Там произносят речи и поют. Гостей приглашает к себе местный батюшка. Кормит и дает приют на ночь. Временами путешественники занимают чердак, наносят соломы. Ложатся в два ряда и еще пол ночи дискутируют.

"Хорошо запомнилась мне гостиная у отца Кантемира, который не пускал нас дней два или три, - вспоминал Владимир Самойленко. Затем сам примкнул к путешествию, нанял несколько фир и захватил для прохлады компании ведер два пива".

Больше о Владимира Самойленко читайте в журнале "Країна" за 6 августа 2020 года.

Владимир Самойленко родился 3 февраля 1864 го в селе Большие Сорочинцы - теперь Миргородский район Полтавской области. Мать Александра Самойленко - служанка Ивана Лисевича. Отец - помещик, но когда он узнал о беременности женщины, то выгнал из имения. Обещал компенсацию 10 десятин земли, но она отказалась. Ее взял к себе на соседние хутор Михайловка помещик Алексей Трохимовский.

1875 года Владимир Самойленко стал учеником Полтавской гимназии. В первом классе начал сочинять стихи. После гимназии поступил на историко-филологический факультет Киевского университета. 1886-го львовский журнал "Заря" впервые опубликовал его стихотворение с подписью "Йваненко".

В Киеве сблизился с кружком "Плеяда" Леси Украинки, Михаила Обачного и Евгения Тимченко. Они переводили шедевры мировой литературы. Владимир Самойленко работал над "Илиадой" Гомера, "Божественной комедией" Данте и пьесам Мольера. С кружком "Хрестоматия" делал учебники для чтения и брошюры для крестьян.

1890-го начал служить на телеграфе в Киеве и издал сборник "З віршів Володимира Самійленка". В следующем году вместе с Иваном Липой и Николаем Михновским основал тайную политическую организацию Братство тарасовцев. Пропагандировали обучение на украинском языке и идеи независимости Украины.

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Дата
12
августа

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