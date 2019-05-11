Вернули камень, который похитили из Стоунхенджа

Камень забрали 60 лет назад. Фото: hi-news.ru

Нашли камень, который в 1958 году вынесли из Стоунхенджа.

Его забрал к себе один из археологов, решив помочь с устранением образовавшейся трещины. В результате часть древней достопримечательности пролежала в его доме 60 лет, и вернулась в родной город только в 2018 году, сообщает hi-news.ru.

Археолог держал камень внутри пластиковой тубы в своем офисе, а потом взял его с собой при переезде из Англии в США. Сын археолога решил вернуть часть древнего памятника назад.

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Он надеется, что когда-нибудь на свое родное место вернутся и другие кусочки древнего сооружения. Известно о недостающих фрагментах.

У Стоунхенджа в Великобритании в древности происходили массовые пиры. На них съезжались жители со всей территории Британских островов и даже из отдаленных регионов Шотландии.