Велогонку виграв сажотрус

Первые в мире велосипедные гонки "Тур де Франс" стартовали 19 июля 1903 года по маршруту Париж - Лион - Марсель - Тулуза - Бордо - Нант - Париж и продолжались 19 дней. С 60-ти участников до финиша прибыло всего 20-ть.
Гонка проводится в июле на территории и сопредельных с ней государств. Длина дистанции - от трех до четырех тысяч километров. Самую престижную в мире многодневную велогонку придумали Анри Дегранж и Гео Лефевр - редактор и журналист спортивного издания "Авто". Спонсоры газеты обеспечили призовой фонд в 20 000 франков.
На старт под Парижем вышли 60 велосипедистов: 50 французов, 4 швейцарцев, 3 бельгийцев, 2 немца и итальянец. Победитель Морис Гарэн с Реймса одолел это расстояние за 94,5 часа. Уроженец Италии работал трубочистом, позже открыл магазин по продаже велосипедов. За победу получил 6075 франков.
Соревнования не проводились в 1915-1918 годах через Первую мировую войну и 1940-1946 годах из-за Второй. С 1950-х годов "Тур" начал проводиться в другой стране. Сейчас "Тур де Франс" является наиболее значимым событием в мире велоспорта. Его трансляции смотрят миллионы людей по всему миру.
Американский летчик Вилли Пост совершил 22 июля 1933 первый в истории одиночный перелет вокруг земного шара, который длился 7 дней 18 часов 49 минут. Летчик и путешественник Вилли Пост получил лицензию гражданского пилота в 20 лет. Ее выдали несмотря на увечье - у пилота не было одного глаза из-за травмы.
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Автор:Ольга Васькив
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