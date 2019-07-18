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пятница, 19 июля 2019 08:20

Велогонку виграв сажотрус

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Велогонку виграв сажотрус
Velosypedni perehony "Tur de Frans" tryvaly 19 dniv. Foto: https://66.media.tumblr.com Iz 60-ty uchasnykiv do finishu prybulo lyshe 20-tʹ. Honka provodytʹsya v lypni na terytoriyi Frantsiyi i sumizhnykh z neyu derzhav. Dovzhyna dystantsiyi - vid trʹokh do chotyrʹokh tysyach kilometriv. Nayprestyzhnishu v sviti bahatodennu velohonku prydumaly Anri Dehranzh i Heo Lefevr - redaktor i zhurnalist sportyvnoho vydannya "Avto". Sponsory hazety zabezpechyly pryzovyy fond v 20 tysyach frankiv. Na start bilya Paryzha vyyshly 60 velosypedystiv: 50 frantsuziv, 4 shveytsartsiv, 3 belʹhiytsiv, 2 nimtsya i italiyetsʹ. Peremozhetsʹ Moris Haren iz Reymsa zdolav tsyu vidstanʹ za 94,5 hodyny. Urodzhenetsʹ Italiyi pratsyuvav sazhotrusom, piznishe vidkryv mahazyn iz prodazhu velosypediv. Za peremohu otrymav 6075 frankiv. CHYTAYTE TAKOZH: Odnookyy lʹotchyk obletiv planetu za tyzhdenʹ Zmahannya ne provodylysya v 1915-1918 rokakh cherez Pershu svitovu viynu y 1940-1946 rokakh cherez Druhu. Z 1950-kh rokiv "Tur" pochav provodytysya v inshiy krayini. Zaraz "Tur de Frans" ye naybilʹsh znachushchoyu podiyeyu u sviti velosportu. Yoho translyatsiyi dyvlyatʹsya milʹyony lyudey po vsʹomu svitu. Amerykansʹkyy lʹotchyk Villi Post zdiysnyv 22 lypnya 1933 roku pershyy v istoriyi odynochnyy perelit navkolo zemnoyi kuli, yakyy tryvav 7 dniv 18 hodyn 49 khvylyn. Lʹotchyk i mandrivnyk Villi Post otrymav litsenziyu tsyvilʹnoho pilota u 20 rokiv. Yiyi vydaly nezvazhayuchy na kalitstvo - u pilota ne bulo odnoho oka cherez travmu. Показати більше 1420/5000 Велосипедные гонки "Тур де Франс" продолжались 19 дней. Фото: https://66.media.tumblr.com

Первые в мире велосипедные гонки "Тур де Франс" стартовали 19 июля 1903 года по маршруту Париж - Лион - Марсель - Тулуза - Бордо - Нант - Париж и продолжались 19 дней. С 60-ти участников до финиша прибыло всего 20-ть.

Гонка проводится в июле на территории и сопредельных с ней государств. Длина дистанции - от трех до четырех тысяч километров. Самую престижную в мире многодневную велогонку придумали Анри Дегранж и Гео Лефевр - редактор и журналист спортивного издания "Авто". Спонсоры газеты обеспечили призовой фонд в 20 000 франков.

На старт под Парижем вышли 60 велосипедистов: 50 французов, 4 швейцарцев, 3 бельгийцев, 2 немца и итальянец. Победитель Морис Гарэн с Реймса одолел это расстояние за 94,5 часа. Уроженец Италии работал трубочистом, позже открыл магазин по продаже велосипедов. За победу получил 6075 франков.

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Соревнования не проводились в 1915-1918 годах через Первую мировую войну и 1940-1946 годах из-за Второй. С 1950-х годов "Тур" начал проводиться в другой стране. Сейчас "Тур де Франс" является наиболее значимым событием в мире велоспорта. Его трансляции смотрят миллионы людей по всему миру.

Американский летчик Вилли Пост совершил 22 июля 1933 первый в истории одиночный перелет вокруг земного шара, который длился 7 дней 18 часов 49 минут. Летчик и путешественник Вилли Пост получил лицензию гражданского пилота в 20 лет. Ее выдали несмотря на увечье - у пилота не было одного глаза из-за травмы.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
19
июля

Велогонку виграв сажотрус

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