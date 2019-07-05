Вакцину испытали на покусанному мальчику

Французский ученый Луи Пастер изобрел лекарство от бешенства. Фото: fabiosa.ru

Французский микробиолог Луи Пастер 6 июля 1885 провел первую вакцинацию от бешенства 9-летнем Жозефу Мейстеру, которого укусила бешеная собака.

Французский ученый Луи Пастер всю свою жизнь посвятил изучению и исследованию микроорганизмов, занимался разработкой методов борьбы с различными заболеваниями. Существует легенда, что в детстве будущий ученый увидел человека, укушенного бешеным волком. Тогда захотел изобрести от этого лекарства.

Он доказал, что возбудителями заболевания являются палочковидная бактерия. Он предложил свою систему борьбы с возбудителями болезни, создав вакцину. Из мозга кролика Пастер вывел вакцину против бешенства. Он долго не решался проверить ее эффективность на людях. Решил проверить действие прививки на себе.

Но помог случай: к нему привезли мальчика, покусанного бешеной собакой. Ребенок бы умер, поетому Пастер ввел противостолбнячную сыворотку ребенку. После 14 инъекций мальчик выздоровел.

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Однако его опыты подвергали сомнениям и критике. Пастер создал мировую научную школу микробиологов, многие из его учеников впоследствии стали выдающимися учеными. Восемь из них получили Нобелевские премии. Именно Пастер сказал: "Никогда не доверяйте тому, что не подтверждено экспериментами".

23 февраля 1954 впервые практически опробовано вакцину против полиомиелита разработанную доктором Солк в университете Питтсбурга. В этот день началось прививки 5000 учеников начальных классов.