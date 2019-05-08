В военной операции Германия потеряла 100 тысяч бойцов

Освобождение Севастополя в мае 1944 года. Фото: topwar.ru

9 мая 1944 года войсками 4-го Украинского фронта освободили город Севастополь от немецких оккупантов. Успешно закончили Крымскую операцию.

За месяц до того войска 4-го Украинского фронта начали штурм мощных укреплений немцев. 13 апреля освобождены Симферополь, Евпатория и Феодосия; 14 и 15 апреля - Бахчисарай, Судак и Алушта. 15 апреля передовые части 51-й армии вышли к внешнему оборонительному обводу Севастополя, последней надежды врага.

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15 апреля армия вышла к пригородам Севастополя, однако с первого раза штурмом город взять не удалось. В ночь на 9 мая советская авиация нанесла сильные удары в бухтах Северной, Очеретово, Казачьей и Стрелецкой, а также на мысе Херсонес. Поддержали наступление и наземные силы: десантники и стрелковые полки.

Полностью город удалось освободить только вечером. 12 мая советские бойцы разбили последние вражеские группы на мысе Херсонес и закончили Крымскую операцию, которая стоила Германии 100 000 бойцов.

9 декабря 1917 года (по новому стилю) в Крыму создан Курултай, высший орган крымских татар. Эта дата является одной из самых выдающихся в истории Крыма и крымскотатарского народа.